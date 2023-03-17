الجمعة 17 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فحص 1413 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

قافلة طبية
قافلة طبية

انطلقت قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، تم خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٤١٣ مواطنًا، وتحويل ٢٩حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٤٢٠ تحليل معملي و فحص ١٩حالة بالأشعة و ٢٧حالة أخرى بالسونار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى، مشيرًا إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ووحدتين للأشعة و معمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم استصدار أمر مباشر لهدم وإزالة مباني مستشفى فارسكور المركزي تمهيدًا لبدء إنشاء المستشفى الجديد.

محافظ دمياط دمياط منال عوض أحداث دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة.. 13 مايو المقبل

أسعار قرعة الحج السياحى 2023

شعبة المخابز : نوفر الخبز المدعم وسنعمل ورديتان فى رمضان وجاهزين لشهر الصيام

مصرع سيدة صدمتها سيارة نقل وتلميذ دهسه قطار فى المنيا

الأهرامات تتصدر غلاف التايم الأمريكية ضمن أعظم الوجهات السياحية فى العالم

الخارجية العراقية تبلغ ليبيا برغبتها بفتح سفارة العراق فى طرابلس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»