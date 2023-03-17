فحص 1413 مواطنا فى قافلة طبية بدمياط

انطلقت قافلة طبية بقرية الكاشف الجديد بمركز الزرقا، تم خلالها توقيع الكشف الطبي بالمجان على ١٤١٣ مواطنًا، وتحويل ٢٩حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٣ حالات، هذا إلى جانب إجراء ٤٢٠ تحليل معملي و فحص ١٩حالة بالأشعة و ٢٧حالة أخرى بالسونار.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه يتم العمل وفقًا لخطة محددة للوصول بالخدمات الطبية والعلاجية إلى جميع القرى، مشيرًا إلى أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ووحدتين للأشعة و معمل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم استصدار أمر مباشر لهدم وإزالة مباني مستشفى فارسكور المركزي تمهيدًا لبدء إنشاء المستشفى الجديد.