محافظ دمياط تطبق استثناءات غلق المحال التجارية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط استثناء مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لعام 1444 هجرياً وذلك وفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

أشارت محافظ دمياط إلى أنه واعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى نهاية عيد الفطر ستكون مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر يومياً فى الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل "التيك أواي" على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً بالغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

كما لفتت إلى أن القرار قد نص،على أن لا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

واستقبلت د.منال عوض محافظ دمياط بمكتبها الخميس، ناصر شومان رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول والوفد المرافق له،حيث قاما بتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لإنشاء وتشغيل محطات تموين وخدمة وقود وغاز متكاملة.

أشارت محافظ دمياط إلى أنه وبموجب هذا البروتوكول ستقوم المحافظة بتوفير قطع أراضى لاقامة محطات تموين المواد البترولية والخدمات المتكاملة، على أن يتم ابرام عقد تشغيل وإدارة منفصل لكل محطة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، بجانب قيام الشركة بجلب العلامات التجارية المميزة لإدارة الخدمات بالمحطات المقرر انشائها، لافتة الى أنه سيتم وضع مخططات معتمدة لكل محطة متضمنة جميع المعدات اللازمة للتشغيل وكذلك تطبيق اشتراطات الأمن الصناعى.

فيما رحبت المحافظ بالتعاون الذى يأتى مع شركة التعاون للبترول إحدى شركات قطاع البترول الرائدة فى مجالات تصنيع وخلط وتعبئة وتسويق الزيوت المعدنية والشحومات والمنتجات الكيميائية والبترول وإقامة المحطات لها وذلك لتحقيق أهداف المحافظة فى إقامة محطات تموين وخدمات سيارات متكاملة لخدمة المواطنين بعدة مناطق.