بمشاركة طلاب من 46 دولة.. جامعة المنصورة تمزج الثقافات العربية والآسيوية والإفريقية

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، الخميس احتفالية يوم الشعوب للطلاب الوافدين بعنوان "جامعة المنصورة تَجْمع شعوب العالم" بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بمشاركة الملحقين الثقافيين وقنصل 46 يمثلون دولة من الدول العربية والإفريقية والآسيوية (للطلاب الوافدين بالجامعة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا).

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و دكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، و عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، والأستاذ محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، و سعد عبد الوهاب الأمين المساعد، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين، والأستاذة سحر العراقي- مدير إدارة الوافدين.

يأتي هذا الافتتاح بمشاركة لفيف من الملحقين الثقافيين وقناصل دِول عربية وآسيوية وإفريقية، ومنهم: دكتور فهد السبيعي نائب الملحق العسكري للسفارة السعودية، ودكتور عبد الرحمن الرجعان الملحق الثقافي لدولة الكويت، ودكتور محمد العبادي المستشار الثقافي لدولة اليمن، ودكتور إسماعيل الهادي عبيد الملحق الثقافي لدولة ليبيا، ودكتور عبد الله لحراحشة الملحق الثقافي لمملكة الأردن، ودكتور شهاب السعدب الملحق الثقافي لسلطنة عمان، ودكتور إبراهيم أصلان المستشار الثقافي لتركيا، ودكتور ثامر عطب نائب القنصل بالعراق، سليم التلولي مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بفلسطين.

وأكّد دكتور شريف خاطر أن هذا اليوم هو مميز بطبعه لكي نتأمل تراث شعوب العالم وكيف تطورت الشعوب، مشيرًا أن جامعة المنصورة من أَهَم وأعرق الجامعات كما أنها متقدمة علميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا، حيث حَصُلَتْ على المركز الأول للتميز الحكومي متمثلة في كلية الهندسة؛ لذا فيحرص الطلاب الوافدون على الالتحاق بها، كما أنها الجامعة الوحيدة التي حصلت على الاعتماد المؤسسي، كما أكّد على أهمية تنظيم يوم الشعوب بالجامعة في تحقيق التّنوع الثّقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين فيه وستظل جامعة المنصورة تقوم بمسئوليتها العلميّة والوطنيّة؛ لتوصيل رسالة مَحَبة إلى كل الشعوب في كل الدول.

وأشار أن جامعة المنصورة تهدف إلى مزج الثقافات العربية والآسيوية والإفريقية مع الثقافة المصرية؛ ليشكلوا جميعًا نوعًا من التوحد والارتباط.

وأضاف أن الطلاب الوافدين استطاعوا أن يعكسوا معادن الشعوب وأصالتها من خلال هذا اليوم، الذي جاء لتلبية رغبة هؤلاء الطلاب في إحياء الأصول التاريخية للشعوب والتّعرف علي تراثها وموروثاتها لتبادل التعارف بين الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور أحمد العدل أن جامعة المنصورة كانت ولا زالت الجامعة الرائدة وتعتبر من أهم الجامعات، حيث تهتم بطلابها واستحدثت العديد من البرامج لمواكبة سوق العمل، كما حصدت المراكز الأولى في التّحول الرّقمي والخدمات المختلفة وقد حرصت إدارة الوافدين دائمًا على تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وتضمنت فعاليات اليوم: عروض لتراث الشعوب بالخيمة التراثية، عروض فنية تراثية للشعوب يقدمها طلاب الجاليات لدول السعودية، البحرين، اليمن، السودان، ماليزيا، الأردن، تركيا، فلسطين، باكستان، سوريا، العراق، موريتانيا،، ليبيا، الصومال، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الفقرة الفنية المصرية وعرض المتحف المصري الكبير بصوت الدكتور زاهي حواس واختتمت الفعاليات بأوبريت مصر قريبة.