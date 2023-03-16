الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بمشاركة طلاب من 46 دولة.. جامعة المنصورة تمزج الثقافات العربية والآسيوية والإفريقية

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

نظمت إدارة الوافدين بجامعة المنصورة، الخميس احتفالية يوم الشعوب للطلاب الوافدين بعنوان "جامعة المنصورة تَجْمع شعوب العالم" بالصالة المغطاة بالقرية الأولمبية بمشاركة الملحقين الثقافيين وقنصل 46 يمثلون دولة من الدول العربية والإفريقية والآسيوية (للطلاب الوافدين بالجامعة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا).

Screenshot_20230316-210239

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، و دكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، و عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، والأستاذ محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، و سعد عبد الوهاب الأمين المساعد، الدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام على إدارة الوافدين، والأستاذة سحر العراقي- مدير إدارة الوافدين.

IMG-20230316-WA0236

يأتي هذا الافتتاح بمشاركة لفيف من الملحقين الثقافيين وقناصل دِول عربية وآسيوية وإفريقية، ومنهم: دكتور فهد السبيعي نائب الملحق العسكري للسفارة السعودية، ودكتور عبد الرحمن الرجعان الملحق الثقافي لدولة الكويت، ودكتور محمد العبادي المستشار الثقافي لدولة اليمن، ودكتور إسماعيل الهادي عبيد الملحق الثقافي لدولة ليبيا، ودكتور عبد الله لحراحشة الملحق الثقافي لمملكة الأردن، ودكتور شهاب السعدب الملحق الثقافي لسلطنة عمان، ودكتور إبراهيم أصلان المستشار الثقافي لتركيا، ودكتور ثامر عطب نائب القنصل بالعراق،  سليم التلولي مسئول شئون الجامعات والأنشطة الطلابية بفلسطين.

IMG-20230316-WA0235

وأكّد دكتور شريف خاطر أن هذا اليوم هو مميز بطبعه لكي نتأمل تراث شعوب العالم وكيف تطورت الشعوب، مشيرًا أن جامعة المنصورة من أَهَم وأعرق الجامعات كما أنها متقدمة علميًّا وبحثيًّا ومجتمعيًّا، حيث حَصُلَتْ على المركز الأول للتميز الحكومي متمثلة في كلية الهندسة؛ لذا فيحرص الطلاب الوافدون على الالتحاق بها، كما أنها الجامعة الوحيدة التي حصلت على الاعتماد المؤسسي، كما أكّد على أهمية تنظيم يوم الشعوب بالجامعة في تحقيق التّنوع الثّقافي وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين فيه وستظل جامعة المنصورة تقوم بمسئوليتها العلميّة والوطنيّة؛ لتوصيل رسالة مَحَبة إلى كل الشعوب في كل الدول.

IMG-20230316-WA0234

وأشار أن جامعة المنصورة تهدف إلى مزج الثقافات العربية والآسيوية والإفريقية مع الثقافة المصرية؛ ليشكلوا جميعًا نوعًا من التوحد والارتباط.
وأضاف أن الطلاب الوافدين استطاعوا أن يعكسوا معادن الشعوب وأصالتها من خلال هذا اليوم، الذي جاء لتلبية رغبة هؤلاء الطلاب في إحياء الأصول التاريخية للشعوب والتّعرف علي تراثها وموروثاتها لتبادل التعارف بين الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور أحمد العدل أن جامعة المنصورة كانت ولا زالت الجامعة الرائدة وتعتبر من أهم الجامعات، حيث تهتم بطلابها واستحدثت العديد من البرامج لمواكبة سوق العمل، كما حصدت المراكز الأولى في التّحول الرّقمي والخدمات المختلفة وقد حرصت إدارة الوافدين دائمًا على تقديم كافة أوجه الرعاية للطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

وتضمنت فعاليات اليوم: عروض لتراث الشعوب بالخيمة التراثية، عروض فنية تراثية للشعوب يقدمها طلاب الجاليات لدول السعودية، البحرين، اليمن، السودان، ماليزيا، الأردن، تركيا، فلسطين، باكستان، سوريا، العراق، موريتانيا،، ليبيا، الصومال، الكويت، سلطنة عمان، الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الفقرة الفنية المصرية وعرض المتحف المصري الكبير بصوت الدكتور زاهي حواس واختتمت الفعاليات بأوبريت مصر قريبة.

اداره الوافدين جامعة المنصورة المنصورة احتفالية شعوب العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب «تروسيكل» بالصف

تجديد حبس متهم بالاتجار في العملة 15 يومًا

مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح ندوة «الكتابة التاريخية للجمهور العام»

«اظبط التردد».. كبار النجوم والبرامج المختلفة على «أثير المتحدة» فى رمضان

محافظ الفيوم يفتتح ميدان السواقى بعد تطويره (صور)

حبس عاطل بتهمة الإتجار في مخدر الحشيش بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»