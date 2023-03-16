الأم المثالية بالإسماعيلية.. رحلة كفاح مع سرطان الثدى وتربية الأبناء

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، أسماء الأمهات الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية، والأم المثالية في كل محافظة.

وفازت نادية امبارك سليمان محمد، من الإسماعيلية، بالأم المثالية الحادية عشرة، وهى أرملة منذ 25 عامًا، وتبلغ من العمر 55 سنة، وأيضًا حاصلة على ليسانس آداب وتربية، وتعمل حاليًا وكيلة مدرسة.

أبرز المعلومات عن رحلة كفاح الأم المثالية

وحصل الابن الأول، للأم المثالية نادية امبارك، على بكالوريوس نظم ومعلومات، بينما حصلت الابنة الثانية على ليسانس آداب، فيما حصل الابن الثالث على دبلوم فني زراعي نظام خمس سنوات.

كما تزوجت الأم ورزقها الله بثلاثة أبناء، وبعد 7 سنوات من الزواج أصيب الزوج بمرض "سرطان المخ"، مما أدى إلى الوفاة وهو في عمر 35 عاما.

كما كانت الأم عند وفاة الزوج، في عمر 29 عاما فقط، والأبناء في عمر 7 سنوات، 3 سنوات، وشهرين فقط.

كما رفضت الأم الزواج وعكفت الأم المثالية على تربية الأبناء، وأيضًا اهتمت بتعليمهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

كما أكرمها الله وتخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس نظم ومعلومات وتزوج.

كما أن الابنة الثانية تخرجت وحصلت على ليسانس آداب وتزوجت أيضًا، أما الابن الثالث تخرج وحصل على دبلوم فني نظام الخمس سنوات ويعمل.

ولكن مرضت الأم بمرض "سرطان الثدي"، وتم إجراء عملية جراحية وقامت باستئصال الصدر الأيمن، وما زالت الأم تحت المتابعة الدورية كل 6 أشهر.

كما كانت تعانى أيضا من روماتيزم بالعظام أدى إلى صعوبة الحركة باليد اليمنى، وكانت تحتاج إلى المتابعة الدورية والعلاج المستمر، ومازال عطاؤها مستمرًا نحو أبنائها وأحفادها جميعًا.