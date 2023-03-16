الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في العام والأزهر.. موعد امتحانات الترم الثاني 2023

طلاب
طلاب

ارتفعت معدلات البحث عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023، خاصة أن الدراسة خلال هذا الترم تكون قصيرة بسبب شهر رمضان الكريم وكثرة أيام الإجازات منها “شم النسيم، عيد الفطر المبارك، عيد تحرير سيناء، عيد العمال"، ما يجعل أولياء الأمور يشعرون بصغر الترم ومع نفس الكمية من المادة العلمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

نعرض لكم في هذا التقرير موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لمختلف صفوف النقل وكذلك امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023.

بدأ الترم الثاني بالفعل السبت 11 فبراير ويستمر إلى الخميس 4 مايو كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في الخريطة الزمنية لهذا الترم.

تبدأ امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل المختلفة اعتبارًا من يوم السبت 6 مايو 2023، وتكون امتحانات الدبلومات الفنية في نفس الشهر ولكن يوم 27.

أما امتحانات طلاب الثانوية العامة أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انها تبدأ بشكل رسمي من الأثنين 12 يونيو 2023 وتستمر حتى الخميس 13 يوليو.

 

امتحانات المعاهد الأزهرية الترم الثاني 2023 

تبدأ امتحانات الترم الثاني  لطلاب النقل بالصفوف الابتدائية والإعدادية الأزهرية  السبت 29 أبريل 2023.

وتكون امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بداية من السبت 20 مايو.

وتكون امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية بداية من السبت 6 مايو 2023

أما امتحانات الشهادات الثانوية وإعدادية البعوث وثانوية البعوث بداية من السبت 3 يونيو 2023.

الإجازات الرسمية للطلاب خلال الترم الثاني

الإثنين 17 أبريل إجازة للاحتفال بعيد شم النسيم.

الجمعة 21  أبريل  إلى  الأحد 23  أبريل 2023 إجازة عيد الفطر المبارك.

الثلاثاء 25 أبريل اجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء (25  أبريل 1982).

الإثنين 1 مايو 2023 وهي إجازة عيد العمال.

من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو إجازة عيد الأضحي
إجازة 30 يونيو (ثورة 30 يونيو)

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وائل لطفي

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