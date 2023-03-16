غداً.. عقد امتحانات المقابلة الشخصية للمتقدمين لبرامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

تعقد جامعة سوهاج، غداً امتحانات المقابلة الشخصية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

وقال إن مركز التعليم المدمج أنهى استعداداته لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء اختبارات المقابلة الشخصية للمتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط الالتحاق والدراسة ببرامج التعليم المدمج.

وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، أن امتحانات المقابلة الشخصية عبارة عن أسئلة فى مباديء اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي، ومدة الاختبار ساعة واحدة ويعتمد الحل على نظام الاختيار من متعدد، والصواب والخطأ بنظام البابل شيت، مضيفاً أن الامتحانات تجري داخل المدرجات المجاورة للمركز، وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.