تعرف على موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر.. مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2023، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد عيد الأضحي المبارك لتحديد موعد سفرهم والإجازات التي يريدون الحصول عليها، لذا يبحث رواد “السوشيال ميديا” عن موعد عيد الأضحي المبارك.

ويرصد "الدستور" في السطور التالية موعده..

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

حددت البحوث الفلكية موعد بداية عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو، حيث تزداد عدد أيام الاحتفال بعيد الأضحى عن عيد الفطر المبارك.

ويتم تحديد الموعد الرسمي لبداية العيد الكبير وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، يكون العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة وقفة عرفات في اليوم الذي يسبقه، وتلتزم جميع الدول العربية باستطلاع المملكة العربية السعودية لهلال ذي الحجة حتى يتوحد تاريخ بداية الشهر الذي يؤدي فيها المسلمون من كافة أنحاء العالم فريضة الحج.

الإجازة الرسمية في عيد الأضحى 2023

يحصل العاملون في الدولة كل عام على 5 أيام وهي الإجازة الرسمية لعيد الأضحى تبدأ من يوم وقفة عرفات يعقبها 4 أيام احتفال بالعيد.

ويصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء يوضح عدد أيام الإجازة الرسمية خلال عيد الأضحى للموظفين.

ويحصل العاملون في القطاع الخاص على 3 أيام إجازة ومنها يوم وقفة عرفات ويومان فقط للاحتفال بالعيد، وتصدر وزارة القوى العاملة بيان رسمي توضح أيام الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص والتي تكون مدفوعة الأجر حيث يلتزم صاحب العمل بحصول الموظف على الإجازة دون انتقاص من أجره بل إذا اضطرته ظروف العمل لعدم حصوله عليها يتم احتساب يوم العمل بيومين أجر.