الخميس 09 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ميعاد عيد الأضحى 2023.. وأجمل رسائل التهنئة بحلول العيد الكبير

عيد الاضحى
عيد الاضحى

ميعاد عيد الأضحى 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث بكثرة في الساعات الأخيرة استعداداً لعيد النحر وتقديم التهنئة للأهل والأقارب، وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر الموقع الاكثر شهرة واستخداماً “جوجل” من قبل المسلمين في مصر والعواصم العربية عن ميعاد عيد الاضحى 2023 استعداداً له.

ميعاد عيد الأضحى 2023

وبالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن ميعاد عيد الأضحى 2023.. تستعرض «الدستور» التفاصيل المتعلقة بموعد العيد الأضحى رسميًا في مصر، حسب رصد معهد البحوث الفلكية.

وفي السطور التالية نقدم لكم ميعاد عيد الأضحى 2023 ورسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2023:

يهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وهو أول أيامه وفقاً لما كشف عنه معهد البحوث الفلكية عن طريق التقرير الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ويحصل على تعليقات ومباركات كثيرة لكل الأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب لأنها من الأشياء التي تفرح قلوب الجميع.

موعد وإجازة عيد الأضحى المبارك 2023

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر والوطن العربي

جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة الرسمية

رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاضحى 2023

1 - بالعيد أهنيكم وبروحي أفديكم وبالفتة أغديكم وبالخروف أفديكم عيد أضحى سعيد عليكم.

2 - أحب أقولكم كل عام وأنت بصحة وخير بمناسبة دخول عيد الأضحى علينا، واتمني أن يتقبل الله أعمالكم وطاعتكم، اللهم آمين.

3 - عيد أضحي سعيد جديد يدخل علينا أتمني أن يعيده الله علينا وعليكم وعلي جميع أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالخير واليمن والبركات.

4 - حبيت أسبق الجميع، لأكون أول من يرسل المعايدة لأغلي الناس علي قلبي، فكل عام انتم بخير وصحة وسلامة، وعيد أضحي سعيد.

5 - عسى الفرح دايم.. والعيد بأهله وناسه دايم.. والحج بغفران الذنوب دايم.. وحبايبنا بخير وسرور دايم.

6 - كل عام وأنتم وأحبابكم مجتمعين على الخير في صحة وعافية نتمنى لكم عيد فتة سعيد.

إجازة عيد الفطر المبارك 2023

وتمت الإشارة من خلال البحوث الفلكية إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك، وهي تبدأ يوم الجمعة 21 أبريل وتنتهي يوم السبت 22 أبريل 2023، وهو العيد الذي يكون بعده بشكل مباشر عيد الأضحى ويستقبله جميع المسلمين بالنحر وتوجد مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المختلفة والتي تدخل البهجة والسرور إلى قلوب جميع المسلمين في كافة الأنحاء.

ميعاد عيد الاضحى 2023 عيد الأضحى 2023 عيد الأضحى رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى عيد الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين «2»

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