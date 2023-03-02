الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر والوطن العربي

خراف أضحية
خراف أضحية

يزداد البحث من جانب الجميع حول موعد عيد الأضحى 2023 في مصر والوطن العربي، وكافة الإجازات الرسمية الخاصة بـ2023، حيث يسافر الجميع لأقاربهم وأهلهم في توقيت هذه الإجازات، لذا خلال سطور نوضح موعد إجازة عيد الأضحى 2023.

موعد عيد الأضحى 2023 فلكياً في مصر

ويهل علينا عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، وهو أول أيامه وفقاً لما جاء عبر الموقع الرسمي على حساب المعهد الفلكي عبر موقع التواصل الاجتماعي، ويحصل على تعليقات ومباركات كثيرة لكل الأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب لأنها من الأشياء التي تفرح قلوب الجميع، حيث النحر وتوزيع اللحوم والصدقات على المحتاجين أيضًا.

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وهو يُسمى بيوم النحر، العيد الكبير، عيد الحجاج وغيرها من الأسماء ولكن مهما تعددت الأسماء فالشعائر واحدة بالصلوات وذكر الله والعطاء والعطف على الفقراء وتتزين المدن بالثوب الجديد كما أن الأطفال يلبسون الجديد.

يعتبر عيد الأضحى المبارك هو أحد العيدين عند المسلمين حيث يوافق من كل عام 10 ذو الحجة بعد انتهاء وقفة عرفات، ويعد هذا العيد ايضًا ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام عندنا رأي رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، بوعد تصديقه وابنه للرؤيا أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلًا عن ابنه، لذلك يقوم المسلون بالتقرب إلى الله في هذا الوقت من خلال ذبح أضحية من الأنعام وتوزيع اللحوم على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم وغيرهم.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2023

ومن المقرر أيضًا أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ يوم الجمعة 21 إبريل وتنتهي يوم السبت 22 إبريل 2023، وهو العيد الذي يكون بعده بشكل مباشر عيد الأضحى، ويسبقه شهر رمضان المقرر المقرر 23 مارس المقبل حيث الاحتفال بأول أيامه.

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