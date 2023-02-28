جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 وموعد إجازة عيد الأضحى المبارك

في الساعات الأخيرة يتصدر البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة محركات البحث في مصر، كونها تهم عشرات الآلاف من الطلاب في مختلف المحافظات، ويتحدد بناء عليها مستقبلهم العلمي والمهني لذا يودوا معرفة مواعيد الامتحانات قبلها بشكل كافي كي يتجهزوا إليها.

اعتماد جدول امتحانات الشهادة الثانوية 2023

وفي السياق ذاته اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الصف الثالث الثانوي" للعام الدراسى 2023/2022، علاوة على جدول امتحانات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

وحسب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 على أن تنتهي يوم السبت الموافق 2023/7/15.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تتزامن مع عيد الفطر المبارك، لذا يستقطع الجدول فترة الإجازة الرسمية وهي تمتد لتشمل “وقفة عرفات و4 أيام العيد وهي تأتي 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو ، 2023 إلى أن تستأنف الامتحانات بعد هذه المدة”.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء