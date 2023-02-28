أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي العام 2023 بعد أن اعتمده رضا حجازي وزير التعليم لامتحانات الدور الأول، المقرر عقدها في 12 يونيو المقبل وتستمر حتى منتصف يوليو حيث نهاية العام الدراسي الجاري، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 لجميع الشعب.

امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 للمواد التي لا تضاف للمجموع

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي الجاري 2022- 2023 يوم السبت الموافق 17 يونيو المقبل للمواد التي لا تضاف للمجموع بعد أن ينهى طلاب الثانوية العامة امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع اولا.

ويبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 للثلاث شعب علمى علوم وعلمي رياضيات وأدبي، وتبدأ بمادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 حتى 10:30، ويؤدي الطلاب في نفس اليوم امتحان مادة التربية الوطنية لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 حتى 12:30.

و يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 يؤدى طلاب الثانوية العامة مادتي:الاقتصاد لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 حتى 10:30، والإحصاء لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 حتى 12:30.

جدول امتحانات 3 ثانوي 2023 أدبي

• الأحد 18 يونيو: مادة امتحان اللغة العربية من الساعة 9 حتى 12.

• الثلاثاء 20 يونيو : مادة اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11.

• الأحد 25 يونيو : امتحان الجغرافيا من 9 حتى 12.

• الأحد 2 يوليو مادة التاريخ من الساعة 9 حتى 12.

• الخميس 6 يوليو : مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 حتى 12.

• الأحد 9 يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع من 9 حتى 12.

• الخميس 13 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق من الساعة 9 حتى 12 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023