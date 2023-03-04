موعد وإجازة عيد الأضحى المبارك 2023

يتساءل المسلمون عن موعد عيد الأضحى عبر محركات البحث من قبل اقترابه أو حتى بدء موسم الحج لكن يرغب المسلمون بالاستعداد له من الآن بشراء الأضاحي وتجهيزها سواء للمضحين بأضحية كاملة أو الأسهم في الجمعيات الخيرية أو التجمعات العائلية، من ثم يرغبوا في معرفة موعد عيد الأضحى للادخار النقدي.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

من ناحية أخرى يترقب الكثير من الموظفين في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال لمعرفة موعد عيد الأضحى لسنة 2023 وميعاد بداية العطلة المرتقبة، الأمر الذي على أساسه يتحدد العديد من الأفكار الخاصة بإجازة العيد كونها الأطول بين باقي المناسبات العامة.

عيد الأضحى المبارك 2023

يُذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك من أهم الإجازات الرسمية التي يحصل عليها جميع الموظفين في القطاع الحكومي والخاص، والأطول في الإجازات المدفوعة للموظفين.

متى عيد الاضحى المبارك لعام 2023؟

وأشارت معهد البحوث الفلكية في بيان سابق حسب توقعات الجهات الفلكية التي أعلنتها عبر صفحة المعهد الرسمية إلى أن عيد الأضحى المبارك يصادف يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو المقبل.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2023

تمنح الحكومة المصرية العاملين في في القطاعات الحكومية والقطاع العام والأعمال وكذلك الخاص، إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023.

ومن المفترض أن تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم السبت الموافق 1 من يوليو 2023، وتكون إجازة يوم وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو.

إجازة ثورة 30 يونيو 2023

يذكر، أن إجازة ثورة 30 يونيو تتزامن مع أيام إجازات عيد الأضحى 2023، ليتم دمجها في عطلة عيد الأضحى المقدرة بـ 5 أيام التي من المقرر الحصول عليها.

متى يأتي عيد الأضحى بالتاريخ الهجري؟

يتساءل المسلمون عن عيد الأضحى هجريًا كونهم يتجهزون له بصيام التسع أيام من ذي الحجة يصادف عيد الأضحى المبارك 2023 يوم الأربعاء الموافق 10 من ذو الحجة، حيث تستمر العطلة لمدة 4 أيام لجميع العاملين في الدولة.

ويحصل الموظفون على إجازة عيد الأضحى وفقًا لقوانين الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، للقطاعات الحكومية والخاصة على التوالي.