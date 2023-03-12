الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

اعرف موعد العيد الكبير 2023 وعدد أيام الإجازات الرسمية به

العيد الكبير
العيد الكبير

حددت البحوث الفلكية موعد العيد الكبير للعام الجاري 2023، على أن يتم تحديد موعد عيد الأضحى وفق الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر ذي الحجة الذي يأتي العيد الكبير في اليوم العاشر منه.

وتختلف إجازة العيد الكبير بين العاملين في الدولة والعاملين في القطاع الخاص، ويحددها مجلس الوزراء في بيان رسمي قبل العيد بعدة أيام، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد العيد الكبير 2023 وعدد أيام الإجازات الرسمية به.

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موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

حددت البحوث الفلكية موعد بداية عيد الأضحى المبارك 2023 في مصر يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو، حيث تزداد عدد أيام الاحتفال بعيد الأضحى عن عيد الفطر المبارك. 

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ويتم تحديد الموعد الرسمي لبداية العيد الكبير وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، يكون العيد في اليوم العاشر من ذي الحجة وقفة عرفات في اليوم الذي يسبقه، وتلتزم جميع الدول العربية باستطلاع المملكة العربية السعودية لهلال ذي الحجة حتى يتوحد تاريخ بداية الشهر الذي يؤدي فيها المسلمون من كافة أنحاء العالم فريضة الحج.

الإجازة الرسمية في عيد الأضحى 2023 

يحصل العاملون في الدولة كل عام على 5 أيام وهي الإجازة الرسمية لعيد الأضحى تبدأ من يوم وقفة عرفات مع 4 أيام احتفالًا بالعيد، ويصدر بيان رسمي من مجلس الوزراء يوضح عدد أيام الإجازة الرسمية الرسمية في عيد الأضحى للموظفين. 

بينما يحصل العاملون في القطاع الخاص على ثلاثة أيام أجازة ومنها يوم وقفة عرفات ويومان فقط للاحتفال بالعيد، وتصدر وزارة القوى العاملة بيان رسمي توضح أيام الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص والتي تكون مدفوعة الأجر حيث يلتزم صاحب العمل بحصول الموظف على الإجازة دون انتقاص من أجره بل إذا اضطرته ظروف العمل لعدم حصوله عليها يتم احتساب يوم العمل بيومين أجر. 

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العيد الكبير عيد الأضحى الاجازة الرسمية عيد الفطر وقفة عرفات

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وائل لطفي

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