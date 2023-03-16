مدبولى يتفقد مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بالسويس الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بمدينة السويس الجديدة، وذلك عقب جولته بمشروعات ميناء العين السخنة.

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن المصنع يُعد قاعـدة صناعية عملاقة بمدينة السويس الجديدة، وهو استثمار سعودي، ويمثل باكورة للتعاون المشترك مع شركة كنج لونج الصينية التى تتيح نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمصر، بالإضافة إلى توفير فرص كثيرة لتوفير العمالة.

وأوضح مسئولو الشركة أن المصنع يُقام على مساحة 164 ألف م2، ويختص بتصنيع وتجميع الحافلات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يبلغ مليار جنيه مصرى، مشيرين إلى أن نسبة المُكون المحلي للحافلات المُنتجة بمصنع الشركة تصل إلى 60%، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 أتوبيس سنويًا؛ نظرًا لما يتمتع به المصنع مـن طاقة إنتاجية ضخمة وإمكانيات ترتقى إلى المستوى العالمي لجعل مصر بوابة لتصدير الحافلات إلى المملكة العربية السعودية، ودول الكوميسا، وبلدان شمال إفريقيا، وعدد من دول العالم من خلال الاتفاقات التجارية المختلفة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز.