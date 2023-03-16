الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى يتفقد مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بالسويس الجديدة

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بمدينة السويس الجديدة، وذلك عقب جولته بمشروعات ميناء العين السخنة.

وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن المصنع يُعد قاعـدة صناعية عملاقة بمدينة السويس الجديدة، وهو استثمار سعودي، ويمثل باكورة للتعاون المشترك مع شركة كنج لونج الصينية التى تتيح نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمصر، بالإضافة إلى توفير فرص كثيرة لتوفير العمالة.

وأوضح مسئولو الشركة أن المصنع يُقام على مساحة 164 ألف م2، ويختص بتصنيع وتجميع الحافلات بمختلف أنواعها، بحجم استثمارات يبلغ مليار جنيه مصرى، مشيرين إلى أن نسبة المُكون المحلي للحافلات المُنتجة بمصنع الشركة تصل إلى 60%، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 أتوبيس سنويًا؛ نظرًا لما يتمتع به المصنع مـن طاقة إنتاجية ضخمة وإمكانيات ترتقى إلى المستوى العالمي لجعل مصر بوابة لتصدير الحافلات إلى المملكة العربية السعودية، ودول الكوميسا، وبلدان شمال إفريقيا، وعدد من دول العالم من خلال الاتفاقات التجارية المختلفة، والاستفادة من موقع مصر الجغرافى المتميز.

احمد سمير وزير التجارة والصناعة الاتفاقات التجارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الشركة العربية للتجارة والتصنيع العربية السعودية المملكة العربية السعودية شركة العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

تجديد حبس 6 متهمين بالمشاركة فى تنفيذ أغراض جماعة إرهابية

بمناسبة رمضان.. علا غانم تتنازل عن اتهام خفير بحرق حديقة فيلتها

غلق 10 منشآت والتحفظ على 800 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

السجن 5 سنوات للمتهم في واقعة «الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة»

مدبولى يكشف تفاصيل «جولة الـ6 ساعات» بالسويس الجديدة.. رحلة الصناعة والتوطين

حبس شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

الإسرائيليون يخرجون مجددًا إلى الشوارع بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

إصابة شاب فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم

رئيس المعارضة الإسرائيلية يتعهد باستمرار الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لـ«إصلاح القضاء»