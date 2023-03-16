الخميس 16 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأم المثالية على مستوى الجمهورية.. مدرسة وبائعة لبن بـ«قلب من ذهب»

الأم المثالية
الأم المثالية

فازت هدى عبد اللطيف من محافظة كفر الشيخ، بلقب آلام المثالية الأولى على مستوى محافظات الجمهورية.

هدى تبلغ مم العمر 56 عامًا أرملة منذ 17 عامًا، حاصلة على مؤهل دبلوم معلمين ومعلمات.

تخرجت الأم وحصلت على دبلوم للمعلمات، ثم تزوجت في عام 1991، وبعد ثلاثة أعوام من الزواج رزقها الله الابن الأول بكالوريوس صيدلة، الابنة الثانية بكالوريوس طب وجراحة، أما الابنة الثالثة بكالوريوس طب أسنان.

مرض الزوج بعد ٧ سنوات من الزواج بمرض الكبد "فيروس سي"، فقامت الأم برعايته ورعاية الأبناء بجانب عملها كمدرسة ابتدائي. 

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الزوج كان صاحب محل للألبان، ولكن بعد مرضه كان لا يستطيع متابعة عمله، فكانت الأم دائما تبدأ يومها باكرًا قبل صلاة الفجر وتقوم بترتيب شئون المنزل ثم تذهب إلى المحل وتستقبل الأهالي لتجميع اللبن منهم حتى السابعة صباحًا، لتصنع منه الأجبان وتقوم ببيعها لاحقًا، ثم تذهب إلى المدرسة التي تعمل بها حتى تقوم بدورها كمدرسة ابتدائي.

بعد الانتهاء من عملها بالمدرسة كانت تعود إلى منزلها لترعى أبناءها، وزوجها المريض وتراعي شئون منزلها، وظلت على هذا الحال حتى توفاه الله في عام 2005، كان عمر الابن الأكبر عند وفاة الزوج 11 عامًا، والابنة الثانية 9 سنوات، والابنة الصغرى ٥ سنوات بعد وفاة الأب عكفت الأم على تربية أبنائها فكانت لهم نعم الأب والأم، وواصلت الليل بالنهار حتى تستطيع توفير احتياجات أولادها من مأكل وملبس.

 أعانها الله على تربية أبنائها حتى تخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس صيدلة، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة، ثم تخرجت الابنة الصغرى وحصلت على بكالوريوس طب، واستطاعت أن تشتري قطعة أرض، وقامت ببنائها لأبنائها كمساهمة ومساعدة في الزواج، وأدت رسالتها بائعة لبن فجرًا ومعلمة أجيال صباحًا وأم صابرة ليلاً ومساءً، وما زال عطاؤها مستمرا نحو أبنائها وتلاميذها.

محافظات الجمهورية مستوى محافظات الجمهورية محافظات الجمهور اسنان فيروس سي صاحب محل صلاة الفجر الأم المثالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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