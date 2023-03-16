الخميس 16 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الونش»: الزمالك استعد لمواجهة شباب بلوزداد بصورة جيدة

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

أكد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية مباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها غدا  الجمعة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال اللاعب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "ندرك أهمية المباراة ونواجه فريق محترم وسط جماهيره، والزمالك استعد بصورة جيدة للمباراة وسنخوض اللقاء على قلب رجل واحد".

وأضاف الونش قائلًا: "سنخوض المباراة بهدف الفوز من أجل الاقتراب من التأهل للدور التالي دون النظر لأي معطيات أخرى، لاسيما وأن كل فرق المجموعة لديها حظوظ من أجل التأهل".

وتابع المدافع الدولي قائلًا: "الزمالك فريق كبير ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات وقادرون على اللعب وسط الضغط الجماهيري، كما أن شباب بلوزداد يمتلك لاعبين مميزين أيضًا".

وأضاف اللاعب قائلًا: "حظوظ الفريقين متساوية في المباراتين، وأتمنى أن نكون على الموعد وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وتابع قائلًا: "أشكر المسؤولين في الجزائر على حفاوة استقبال بعثة الزمالك، ولم تكن هناك أي مشاكل سوى بعض الأمور البسيطة في ملعب مران الأمس".

واختتم الونش تصريحاته قائلًا: "أغلقنا صفحة الدوري المصري مؤقتا، وحديثنا إيجابي في الفترة الحالية عن اللقاء المقبل في بطولة دوري ابطال أفريقيا وأهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط للاقتراب من التأهل لدور الثمانية".


وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني -  حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق  –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

أبطال افريقيا الجولة الخامسة الجزائر بطولة دوري أبطال إفريقيا بعثة الزمال شباب بلوزداد الجزائري محمود حمدي الونش

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