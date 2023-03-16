تواصل أعمال رصف الطرق في مراكز المنيا (صور)

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في إعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع مراكز ومدن المحافظة ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس واصلت استمرار اعمال رصف بردورات شوارع مدينة ديرمواس لاستكمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع واضافة طابع جمالي للمدينة وخلق سيولة مرورية.

وأوضح رئيس مركز ديرمواس، أنه تم متابعة أعمال رصف شارع الجيش وتفرعاته استكمالا لخطة رصف شوارع المركز والتي شملت 10 شوارع بتفرعاتها بتكلفة إجمالية قدرها 12 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والكباري بالمنيا، مؤكداً أن الوحدة المحلية تواصل أعمال التجميل ورفع كفاءة الطرق وفقا للجدول الزمني المعد لذلك مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المتبعة لرصف الطرق والإزالة الفورية لمخلفات أعمال الرصف باستخدام معدات الوحدة المحلية.

وأضاف اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه تابع تجهيز اعمال الرصف بشارع العرفانى بمدينة ملوي ، تنفيذ الشركة الوطنية وتحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا، وهندسة طرق ملوى وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا، ببذل الجهود لمتابعة معدلات التنفيذ في مختلف القطاعات، ومتابعة تنفيذ ما تقدمة الدولة المصريه لرفع مستوى المعيشه وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين بمركز ومدينه ملوي في مختلف القطاعات.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي واصلت أعمال تركيب بلاط الانترلوك بحي جنوب المدينة، حيث تتم الأعمال تحت إشراف وتنفيذ مديرية الطرق مع الالتزام بالمواصفات الفنية والجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الرصف.

وتفقد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص اعمال رصف وتركيب بلاط الإنتر لوك حى شرق بمدينة أبوقرقاص، مشددًا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية والتجارة لتعود بالنفع على المواطنين.

وأكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، استمرار الجهود المبذولة في أعمال التطوير والرصف حيث تابع أيمن يوسف رئيس حي شرق أعمال الصرف بشارع ترعة ابوحسيبة فتم الانتهاء من أعمال استبدال الفرعة الهابطة قطر ٢٤ بوصة وكذلك أعمال معالجة المطابق القديمة بواسطة غواص متخصص وجاري رفع آبار النزح الجوفي من الموقع تمهيدآ لبدء أعمال الرصفل كما قام محمد حسن مدير أدارة الانارة بالمجلس بنقل اعمدة الانارة التى تعيق الرصف بشارع ترعة أبوحسيبة.

وأشار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إلى إنه جاري استكمال خطة الرصف بمركز مغاغة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم في الانتقال، مؤكدًا تقديم الوحدة المحلية لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية، وتحسين المستوى المعيشي لأهالى مغاغة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة مغاغة، أنه تم عمل رصيف موحد بالشوارع الجارى إعادة رصفها ومنها شارع الشعبة وشارع الجمهورية، بحى وسط المدينة ومنطقة المنشية، والذى يتم تحت إشراف مدرية الطرق والكبارى بالمنيا وهندسة طرق مغاغة.

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