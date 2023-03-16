الأولى من نوعها.. وزير التعليم يفتتح مدرسة فتح الله للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية

افتتح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، ومارجريت سانشو، نائب مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمصر، والقبطان علاء فتح الله، رئيس مجلس إدارة شركة فتح الله، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للتجارة الحديثة، بمحافظة الإسكندرية.

وتعد مدرسة فتح الله واحدة من المدارس الدولية المجانية الأولي من نوعها في التعليم الفني بمعايير عالمية تطبق مفاهيم التنمية البيئية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة مدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالوزارة، و الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم في الإسكندرية، وجاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر (Workforce Egypt) المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ((USAID، وعدد من ممثلي القطاع الاقتصادى بالوكالة الأمريكية وكذلك عدد من الشركاء من قطاعي الأعمال العام والخاص المشاركيين فى إنشاء عشر مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية.

5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية أنشئت بداية العام الدراسي الحالي

مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية واحدة من 5 مدارس تم إنشاءها في بداية العام الدراسي الحالي، 2022 - 2023، طبقاً لاتفاقيه التفاهم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع قوى عاملة مصر المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص والعام لإنشاء 10مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية في سبع محافظات: الشرقية، أسيوط، اسكندرية، المنيا، والجيزة، المنوفية، قنا والجدير بالذكر أن باب التقدم للعشر مدارس سيكون متاحاً للعام الدراسي الجديد، 2023 – 2024 خلال الصيف القادم.

وتسعى مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية إلى المساهمة في الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية ومؤهلين لسوق العمل سواء كان محلياً أو دولياً.

كما تسعى المدرسة الى خلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية في تطوير المناهج وفقًا لمنهجية التعليم القائم على الجدارات والتي تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص. كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية.

وتعتبر المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي الأولى من نوعها في التعليم الفني التي تقدم تعليماً دولياً بدون مصروفات والتي بدأت العام الدراسي الحالي 2022- 2023 بخمس محافظات مصرية، وهي: مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتصنيع و صيانة الاسطمبات بمحافظة الشرقية (مدينة العاشر من رمضان)، مدرسة ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بمحافظة أسيوط، مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية، مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية لتسويق الخدمات المالية بمحافظة المنيا (مدينة المنيا الجديدة)، ومدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للبرمجيات بمحافظة الجيزة (مدينة السادس من أكتوبر)،

IMG-20230316-WA0011