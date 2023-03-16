مصدر سعودي لـ«العربية»: المملكة لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلا

كشف مصدر سعودي لقناة العربية، اليوم الخميس، عن تفاصيل الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، وقال لقد أبلغنا حلفائنا ومن ضمنهم أمريكا قبل الذهاب إلى بكين وتوقيع الاتفاق مع إيران.

وتابع المصدر، تلقينا دعما ومباركة من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران، وأوكد لسنا طرفا في الصراع بين الغرب والصين .

وتابع:الأراضي السعودية لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلا ، مضيفا لم ندخل في تفاهمات تفصيلية مع إيران حول الأزمات في العراق ولبنان.

السعودية: نأمل مواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد أكد أمله في مواصلة الحوار مع إيران بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.

وأوضح مجلس الوزراء السعودي، في بيانه الثلاثاء، أنه يأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البناء مع إيران وفقا لأسس الاتفاق، واستمرار الحوار مع إيران لتعزيز السلم الإقليمي والدولي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال إن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها سيضع إمكانيات كبيرة في متناول يد البلدين والمنطقة والعالم الإسلامي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن سياسة الجوار وباعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة، تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، كما يقف الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء التحضير لمزيد من الخطوات الإقليمية.