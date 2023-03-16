الخميس 16 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قطاع الكهرباء والطاقة المصرى يدرب 8718 إفريقيًا

حفل التخرج
حفل التخرج

شهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية تخريج 46 متدربًا إفريقيًا من 9 دول إفريقية من كل من جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، موزمبيق، نيجيريا، مالاوي وغينيا الاستوائية في ثلاث دورات في مجالات تكنولوجيا الطاقات الشمسية الحرارية وكفاءة الطاقة، إدارة الطاقة، وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالديزل ضمن المنح التدريبية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للكوادر الإفريقية من خلال مشروع التعاون مع الدول الإفريقية. 

وتُعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذى يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الإفريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الإفريقي، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية في مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركزًا تدريبيًا فى مصر وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وألقى المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، كلمة أثناء الاحتفالية، أكد فيها أن مصر تعتز بجذورها الإفريقية وتدرك جيدًا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربًا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الإفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعى لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع  مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفنى ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الإفريقية، معربًا عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية، حيث نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8718 متدربًا من إفريقيا منهم عدد 2635 منحة تدريبية ضمن مشروع التعاون مع الدول الإفريقية تدريبية وتم إيفاد حوالي 39 خبيرًا مصريًا من القطاع لعدد من الدول الإفريقية (السودان، رواندا، تنزانيا، بوروندي، الصومال، إريتريا، والكونغو الديمقراطية) لنقل الخبرات لهذه الدول وتقديم الدعم الفنى ومساعدة هذه الدول في إعداد خططها الوطنية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد على استمرار قطاع الكهرباء في تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

وأثناء الاحتفالية، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم لمصر شعبًا وقيادة والدور المتميز والجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى لأشقائه من الدول الإفريقية، كما حرصوا على تقديم الشكر والإشادة بحفاوة الاستقبال وجودة المحتوى التدريبي وكفاءة المدربين المصريين وما شاهدوه من تطور غير مسبوق للشركات المصرية في مجال تصنيع المهمات الكهربائية وانبهارهم بالأماكن الأثرية وشعورهم بالطمأنينة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر خلال تلك الفترة إلى بلادهم.

نائب وزير الكهرباء تخرج أفريقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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