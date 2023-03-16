نظرية الـ«777»... طريقة إيجابية لتربية الأبناء في مختلف أعمارهم

تحدث أحمد مختار، لايف كوتش، عن طرق تربية الأبناء، مؤكدًا أن الأبناء يأخذون كل شيء من الأهل في السلوك والأخلاق وكل التصرفات، متابعًا: «مينفعش أربي ابني على الصلاة وأنا لا أصلي، أو أربيه أنه يكون هادئا وأنا عصبي جدا».

وقال مختار خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التربية عبارة عن «777» موضحًا أن أول 7 من صفر لسن 7 سنوات الأهل مطالبون بإعطاء الطفل الحب والحنان والعطف والأمان والتأكيد على هذا الحب.

وتابع: «من سن 7 سنوات إلى 14 سنة مهم جدًا تعليم الطفل القيم والمبادئ والصح والخطأ والأصول والعرف، أما من سن 14 إلى 21 ضروري جدًا مصاحبة الأبناء والتحدث معهم في تفاصيل حياتهم، أما بعد 21 عاما هنا أنت تجني ما زرعته».

وشدد مختار على ضرورة إعطاء كل مرحلة حقها جيدًا من أجل عدم الندم بعد سن 21، مضيفًا: «ممكن ولد عنده 14 سنة وحاسس إنه منبوذ، مش محبوب وهذا بسبب عدم إعطائه الحب والحنان اللازم».