الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نظرية الـ«777»... طريقة إيجابية لتربية الأبناء في مختلف أعمارهم

جريدة الدستور

تحدث أحمد مختار، لايف كوتش، عن طرق تربية الأبناء، مؤكدًا أن الأبناء يأخذون كل شيء من الأهل في السلوك والأخلاق وكل التصرفات، متابعًا: «مينفعش أربي ابني على الصلاة وأنا لا أصلي، أو أربيه أنه يكون هادئا وأنا عصبي جدا».

وقال مختار خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التربية عبارة عن «777» موضحًا أن أول 7 من صفر لسن 7 سنوات الأهل مطالبون بإعطاء الطفل الحب والحنان والعطف والأمان والتأكيد على هذا الحب.

وتابع: «من سن 7 سنوات إلى 14 سنة مهم جدًا تعليم الطفل القيم والمبادئ والصح والخطأ والأصول والعرف، أما من سن 14 إلى 21 ضروري جدًا مصاحبة الأبناء والتحدث معهم في تفاصيل حياتهم، أما بعد 21 عاما هنا أنت تجني ما زرعته».

وشدد مختار على ضرورة إعطاء كل مرحلة حقها جيدًا من أجل عدم الندم بعد سن 21، مضيفًا: «ممكن ولد عنده 14 سنة وحاسس إنه منبوذ، مش محبوب وهذا بسبب عدم إعطائه الحب والحنان اللازم».

تربية الأبناء طريقة تربية الأبناء احمد مختار برنامج صباح البلد صباح البلد نظرية الـ777

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

حبس متهمين بسرقة الشقق في القاهرة

قرار عاجل من النيابة بعد العثور على جثة داخل فندق شهير بالهرم

تحرير 2354 مخالفة لقائدي سيارات غير ملتزمين بـ«الملصق الإلكتروني»

رفع 57 سيارة ودراجة نارية متهالكة بالمحافظات

حبس مسجلين لحيازتهما 250 طربة حشيش فى الإسكندرية

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»