انطلاق «قطار الفنون والإبداع 5» لاكتشاف المواهب بقرى ميت غمر

انطلقت قافلة “قطار الفنون والإبداع 5” لاكتشاف الموهوبين بقرى مركز ومدينة ميت غمر تحت رعاية كلا من دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ودكتور محمود المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية.

وأشارت الدكتور باسنت فاروق العثملي رئيس لجنة رعاية الموهوبين، إلى أن القافلة أسفرت عن اكتشاف 252 موهبة في جميع الأنشطة بواقع 31 موهبه فنية في الغناء والإنشاد والقرآن و 22 موهبة في العزف و 12 موهبة في التمثيل و26 في القاء الشعر و8 في كتابة القصص بمشاركة دكتور سالي نبيل و دكتور يحيي السيد.

بينما صرحت دكتور مروة عبدالرحمن أستاذ مساعد التربية الفنية بكلية التربية النوعية، بأنه تم اكتشاف 53 موهبة فنية فنية (رسم و طباعة) بمشاركة من الدكتورة ولاء جمال و دكتور أحمد عزمي ودكتورة إيمان عزمي ودكتور سارة يسري.

وتابع كابتن هيثم البدويهي مدير القرية الأولمبية بالجامعة والدكتورة ألفت جمال عزت مدرس مساعد بكلية التربية للرياضية انه قد تم عمل اختبارات لـ80 موهبة رياضية ( كاراتية، كره قدم و جمباز وسباحة) بمشاركة دكتور فادي رمزي.

ولفتت الدكتورة دعاء سمير وكيل كلية السياحة والفنادق أنه قد تم تقديم توعيه وإرشاد سياحي للأطفال الموهوبين عن أهم المناطق الأثرية بمدينه ميت غمر والمناطق المجاورة، وقدمت تلك التوعية دكتور بسمة شاهين مدرس مساعد بالكلية.

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