«سويلم» يستعرض خطة تحسين أداء منظومة الري والصرف لتوفير الاحتياجات المائية

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات كبرى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة وزيادة كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين والمزارعين، ووضع حلول نهائية لشكاوى بعض المنتفعين من عدم وصول مياه الرى.

تخطيط وتنمية الموارد المائية واستخدامها

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، الخميس، حيث تم مناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية واستخدامها، إضافة إلى أعمال تحسين أداء منظومة الري والصرف بمختلف محافظات مصر.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، مؤكدا أهمية المشروعات القومية المنفذة ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش، بدلاً من الرى التقليدى بالغمر في ترشيد الموارد المائية.

كذلك، أكد الدكتور هانى سويلم، على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لكافة المشروعات مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات التحول إلى الرى الحديث فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة، وأيضًا رفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.

متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية

إضافة إلى ذلك، أكد وزير الموارد المائية والري، على متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى، موجهاً بتنفيذ مشروعات التحول إلى الرى الحديث عقب إجراء دراسة متكاملة تأخذ فى الاعتبار جميع الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية.