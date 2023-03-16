الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سويلم» يستعرض خطة تحسين أداء منظومة الري والصرف لتوفير الاحتياجات المائية

إجتماع وزير الرى
إجتماع وزير الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات كبرى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة وزيادة كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين والمزارعين، ووضع حلول نهائية لشكاوى بعض المنتفعين من عدم وصول مياه الرى.

تخطيط وتنمية الموارد المائية واستخدامها

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة، الخميس، حيث تم مناقشة السياسات العامة للوزارة، خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية واستخدامها، إضافة إلى أعمال تحسين أداء منظومة الري والصرف بمختلف محافظات مصر.

كما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، مؤكدا أهمية المشروعات القومية المنفذة ومنها المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وتحديث نظم الري بالتنقيط والرش، بدلاً من الرى التقليدى بالغمر في ترشيد الموارد المائية.

كذلك، أكد الدكتور هانى سويلم، على ضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لكافة المشروعات مع الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، لافتاً إلى أهمية مشروعات التحول إلى الرى الحديث فى زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين نوعية المحاصيل المنتجة، وأيضًا رفع إمكانات التصدير ورفع كفاءة الري الحقلي وزيادة العائد من وحدة المياه والأرض.

متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية 

txt

وزير الرى يؤكد: تطبيق غرامات تبديد المياه على المخالفين

txt

وزير الري: جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ لضمان توفير الاحتياجات المائية

txt

أسعار ياميش رمضان 2023| القراصيا والتين فى باب البحر

إضافة إلى ذلك، أكد وزير الموارد المائية والري، على متابعة أعمال تحديث شبكة المجارى المائية بمختلف المحافظات من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى، موجهاً بتنفيذ مشروعات التحول إلى الرى الحديث عقب إجراء دراسة متكاملة تأخذ فى الاعتبار جميع الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة تفتت الملكية الزراعية.

الترع والمساقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية الرى بالتنقيط الري الحديث السياسات العامة المجاري المائية المشروعات القومية الموارد المائية والري مشروعات القومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

اليوم.. الحكم على متهم في «اقتحام مركز شرطة أطفيح»

مصرع توأم غرقا فى ترعة بسوهاج

برامج «المتحدة» الدينية.. جرعة إيمانية مكثّفة فى رمضان

اليوم.. الحكم على عاطل واثنين آخرين قتلوا إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبري لضبط المخالفين

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»