تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا لنشرهم شائعات وأخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، ونشر اخبار وبيانات كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 235 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتم تحديد جلسة لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.