الخميس 16 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا لنشرهم شائعات وأخبار كاذبة

متهمين
متهمين

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بالإنضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه، ونشر اخبار وبيانات كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 235 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتم تحديد جلسة لنظر أمر تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية. 

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

تجديد حبس 3 متهمين جماعة اخبار وبيانات كاذبة نشر أخبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

الكشف على 5000 مواطن فى قافلة طبية لـ«مستقبل وطن» بالإسكندرية

آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر مارس 2023

6200 مسجد للاعتكاف.. «الأوقاف» تُعلن خريطة أنشطتها الدينية خلال شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»