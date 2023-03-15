10 توصيات فى ختام مؤتمر المجمع العربى للموسيقى بمشاركة إيناس عبدالدايم

استهلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، رئيسة المجمع العربي للموسيقى، ختام المؤتمر بكلمة ترحيبية شكرت فيها كل من ساهم في تنظيم المؤتمر وخصت بالشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ممثلة بوكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي، وممثل سلطنة عمان في المجمع العربي للموسيقى راشد بن مسلم الهاشمي والفريق العامل معه.

وأقر المجتمعون جدول الأعمال ووافقوا على أن يكون مدير المجمع الدكتور هشام شرف مقرراً وأن تتشكل لجنة الصياغة من راشد بن مسلم الهاشمي (سلطنة عمان)، منى زريق الصائغ (لبنان).

كما تلى ذلك كلمة من مدير المجمع الدكتور هشام شرف مستعرضا التقرير الختامي لاجتماع المجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقى في دورته السابعة والعشرين المنعقد يوم 5 ديسمبر 2022 (عبر تقنية الاتصال المرئي)، وتمت المصادقة عليه.

وعرض أمين المجمع الدكتور كفاح فاخوري تقريره المتضمن أنشطة أمانة المجمع عن الفترة من 17/12/2021 إلى 12/3/2023.

وفي ضوء تقرير أمين المجمع، ناقش المؤتمرون النقاط الواردة فيه، واتخذوا بشأنها القرارات والتوصيات الآتية:

الاستمرار بإصدار مجلة البحث الموسيقي ورقياً وإلكترونياً، واعتباراً من المجلد القادم، وتتولى الهيئة العلميّة مهمّة هيئة تحرير المجلة إنفاذاً للقرار المتخذ في مؤتمر المجمع الخامس والعشرين والذي قضى بذلك.

الاستمرار بإصدار مجلة الموسيقى العربية الإكترونية شهرياً.

فتح باب الترشّح لمسابقة التأليف الموسيقي العربي الدولية 2025 وتخصص لعمل موسيقي مستلهم من عناصر التراث الموسيقي الشعبي العربي طابعاً وأداءً على أن يتضمن آلة شعبية واحدة أو أكثر.

فتح باب الترشّح لجوائز المجمع العربي للموسيقى 2024 اعتبارًا من 1/4/2023 إلى 1/3/2024، وإعلان الفائزين بتاريخ 28/3/2024.

فتح باب الترشّح لأفضل كتاب مطبوع يتناول الموسيقى العربية ويقع تاريخ نشره بين السنوات 2020-2023، على أن آخر موعد لتسلم الكتب المرشحة للجائزة 1/3/2024، ويعّلن عنوان الكتاب الفائز في 28/3/2025.

الحث على الاستمرار في الاحتفال بيوم الموسيقى العربية الدولي المقرر في 28 مارس من كل عام والترحيب بمقترح إقامة فعالية كبرى يشرف المجمع على تنظيمها.

الترحيب بمبادرة المجمع إعادة إحياء مهرجان أغنية الطفل العربي مع وزارة الثقافة الأردنية بعد مرور عشرين عاماً على توقفه، ويضاف إلى نشاطات المهرجان: أولاً فتح المجال أمام الأطفال والمراهقين لنظم وتلحين أغانٍ من إبداعاتهم تأتي نتيجة سلسلة ورش عمل موجهة إليهم وثانيًا إفادة الناشئة الأقل حضاً من تقديمات المهرجان وأنشطته لتدريبهم على ذلك الترحيب بمذكرة تفاهم التعاون الثقافي بين هيئة البحرين للثقافة والآثار والمجمع العربي للموسيقى والموقعة بتاريخ 17/5/2022.

الموافقة على بنود الاتفاق المبدئي لمذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان والمجمع العربي للموسيقى.

الموافقة على بنود الاتفاق المبدئي لمذكرة تفاهم التعاون الثقافي بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن وأمانة المجمع العربي للموسيقى.

حث الدول المتخلفة عن تسديد أنصبة عضويتها في المجمع على حل هذه الإشكالية في أقرب فرصة ممكنة.

حدد المؤتمر نقاط قوة المجمع وضعفه وفرصه والتهديدات التي تحيط به، وأوصى بالعودة إليها عند اتخاذ القرارات المستقبلية التي تحسن من أداء عمل المجمع.