الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين سقط عليهما عامود إنارة بقرية دمو فى الفيوم

إصابة شخصين سقط عليهم
إصابة شخصين سقط عليهم عامود إنارة بالفيوم

استقبلت مستشفى الفيوم الجامعي، شخصين مُصابين، إثر سقوط عامود إنارة عليهم أثناء خروجهم من سيارة فجأة قرب شركة كهرباء بمنطقة دمو بدائرة مركز شرطة الفيوم، حيث استوقفوا السيارة وأثناء خروجهم منها فوجئوا باختلال عامود كهرباء وسقوطه عليهم.

وتلقى مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم بلاغ يفيد إصابة شخصين بإصابات بعد سقوط عامود إنارة عليهم أثناء نزولهم من أحد السيارات، أمام شركة الكهرباء بمنطقة دمو.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقلهم  المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات الأمنية التي تولت التحقيق.

اصابة شخصين عامود انارة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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