ياسر جلال فى ضيافة «مساء dmc» حصريًا من داخل كواليس «علاقة مشروعة»

قبل بدء موسم دراما رمضان، يستضيف برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" يوم غد، النجم ياسر جلال، من داخل كواليس تصوير مسلسله "علاقة مشروعة" المقرر عرضه في شهر رمضان.

يكشف الفنان ياسر جلال، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، التفاصيل الخاصة بدوره في المسلسل، والأبطال المشاركين فيه، وكواليس التصوير في المسلسل، ويتحدث عن كيف سيراهن على المسلسل للمنافسة في موسم دراما رمضان.

خلال الحلقة سيتم عرض لأول مرة مشاهد حصرية من كواليس التصوير في مسلسل "علاقة مشروعة" وأداء النجوم المشاركة فيه.

من المقرر إذاعة الحلقة، غدًا الخميس، الساعة 8 ونصف مساء على قناة "dmc".

المسلسل يعيد جمع الفنان ياسر جلال مع الفنانة مي عمر مرة أخرى ويأتي في 15 حلقة فقط، من بطولة مراد مكرم، داليا مصطفى، وبسنت شوقي وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.