الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسر جلال فى ضيافة «مساء dmc» حصريًا من داخل كواليس «علاقة مشروعة»

ياسر جلال
ياسر جلال

قبل بدء موسم دراما رمضان، يستضيف برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" يوم غد، النجم ياسر جلال، من داخل كواليس تصوير مسلسله "علاقة مشروعة" المقرر عرضه في شهر رمضان.

يكشف الفنان ياسر جلال، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، التفاصيل الخاصة بدوره في المسلسل، والأبطال المشاركين فيه، وكواليس التصوير في المسلسل، ويتحدث عن كيف سيراهن على المسلسل للمنافسة في موسم دراما رمضان.

خلال الحلقة سيتم عرض لأول مرة مشاهد حصرية من كواليس التصوير في مسلسل "علاقة مشروعة" وأداء النجوم المشاركة فيه.

من المقرر إذاعة الحلقة، غدًا الخميس، الساعة 8 ونصف مساء على قناة "dmc".

المسلسل يعيد جمع الفنان ياسر جلال مع الفنانة مي عمر مرة أخرى ويأتي في 15 حلقة فقط، من بطولة مراد مكرم، داليا مصطفى، وبسنت شوقي وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

الاعلامي رامي رضوان الفنانة مي عمر الفنان ياسر جلال العم النجم ياسر جلال برنامج مساء dmc بسنت شوقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

كاميرات المراقبة مفتاح واقعة العثور على طفلة بمقابر أوسيم

غدًا.. محاكمة موظف بتهمة الحصول على رشوة من مقاول

«الزراعة» تكشف عن محصول استراتيجي لإنتاج أفضل الزيوت النباتية

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

قلعة صناعية جديدة

خالد عكاشة

صدمة سيليكون فالى.. ماذا جرى وما المنتظر؟

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«عملية مجيدو».. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومى»