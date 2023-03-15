الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في المرج

جريدة الدستور

قررت نيابة المرج حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة المرج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (3 أشخاص – مقيمين بالقاهرة) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 2 متر) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رسائل العين السخنة

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