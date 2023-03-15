الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد الجندى: «لولا الطرق والكبارى لخنقتنا الأزمات المرورية»

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الدولة ضخت على مدار السنوات القليلة الماضية، مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية؛ استعدادًا لانطلاقة اليوم نحو الجمهورية الجديدة.

أهمية المشروعات التي قامت بها الدولة

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc: لولا الطرق والكباري التي لا تعجب البعض، لخنقتنا الأزمات المرورية اليوم.

وأكد أن الدولة تتعامل بمنطق الأولوية، فعلى سبيل المثال لولا تطوير شبكة الكهرباء كنا سنعود إلى "لمبة الجاز" مرة أخرى من كثرة انقطاع التيار وتلف الأجهزة، والآن أصبح لدينا فائض نصدره، مؤكدًا أن البعض يحاول التقليل من مجهود الدولة.

واختتم مُشيدًا بافتتاح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، معلقًا: قضايا مصيرية".

خالد الجندي مجمع الأسمدة الأزوتية قضايا مصيرية المشروعات بنية تحتية أساسية

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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