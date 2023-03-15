مساعدا وزير العدل يفتتحان 3 مكاتب للشهر العقارى فى دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والمستشار محمد سعد قمرة رئيس الاستئناف ورئيس محكمة دمياط الابتدائية، جولة افتتاحية لأعمال ميكنة عدد من مكاتب الشهر العقارى بمدن دمياط وفارسكور ورأس البر.

حيث تم استهلال الجولة بزيارة مجمع محاكم دمياط بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط، افتتحت المحافظ ومساعدا وزير العدل خلالها مكتب توثيق ضواحي دمياط والذى يقدم كافة خدمات التوثيق المُتعلقة بمدينة دمياط وضواحيها، كما افتتحوا مكتب توثيق المركبات بالشهر العقارى بمجمع محاكم دمياط، حيث يقدم هذا المكتب كافة الأعمال المتعلقة بالمركبات بأنواعها.

وقد تم خلال الجولة افتتاح مكتب الشهر العقارى بمحكمة فارسكور الجزئية، وكذلك مكتب الشهر العقارى بمحكمة رأس البر الجزئية، وذلك بعد تنفيذ أعمال ميكنتهما، حيث يقدمان كافة تعاملات السجل المدنى وأعمال التوثيق.

كما تفقدت محافظ دمياط ومساعدا وزير العدل سيارة التوثيق المتنقل المجهزة بأحدث الأنظمة لتقديم كافة التعاملات الخاصة بالتوثيق، حيث تأتى تلك السيارة ضمن خطة التعاون بين وزارتى العدل والتخطيط لتطوير الخدمات الحكومية والتيسير على المواطنين بما يتيح أداء الخدمة بمحل إقامتهم.

وأشارت منال عوض إلى أن محافظة دمياط تضم عدد ٥ مأموريات للشهر العقارى وهي "دمياط، كفر سعد، الزرقا، وفارسكور" بالإضافة إلى مأمورية المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة دمياط الجديدة، هذا إلى جانب عدد ٨ فروع توثيق جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد الذي يختصر الإجراءات التي كان يتردد فيها المواطن على أكثر من موظف، كما يتيح خدمات مميزة كالحجز المسبق عن طريق تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، وإمكانية إجراء التوكيلات عبر بوابة مصر الرقمية، بما يحقق إنجاز للتعاملات على نماذج مؤمنة في وقت أسرع وبدقة عالية.

وأكدت أن منظومة الشهر العقارى قد شهدت تطويرًا ونقلة نوعية غير مسبوقة وذلك لرفع كفاءة بيئة العمل وميكنة كافة الخدمات بما يساهم فى النهوض بالأداء الحكومي والتيسير على المواطنين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة خلال أداء كافة التعاملات.