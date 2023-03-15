شبانة: انتهاء أزمة أرض أكتوبر نهائيًا بعد توقيع بروتوكول بين «الصحفيين» و«الأوقاف»

أكد محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس فى انتخابات الجمعة المقبلة، أنه وبعد جهود كبيرة ومتواصلة منذ شهور، نجح كرئيس للجنة الإسكان وبجهود متواصلة مع النقيب ضياء رشوان، في التوصل إلى حل جذرى ونهائي لأرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر وتوقيع بروتوكول تعاون مفصل مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقا)، حيث تم التوقيع اليوم بين النقيب ضياء رشوان ممثلا للنقابة ومحمد شبانة وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، وبين الدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال شبانة، إن البروتوكول الموسع بين النقابة والشركة يشمل الكثير من الخدمات غير المسبوقة للزملاء الصحفيين إضافة للشراكة فى بناء أرض نقابة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر كالتالى:

ـ تسويق وإدارة المشروعات لصالح النقابة، ومنها (أرض أكتوبر وأرض الإسكندرية) حيث أن الطرف الثانى شركة متخصصة من ضمن أنشطتها القيام بالاستثمار العقارى، وما يستلزمه من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضى وإنشاء المباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير أو التسويق لمشروعاتها أو للغير.

ـ التسويق لأعضاء النقابة منتجات الشركة مثل (أثاث مكتبى أو منزلى، ألومنيوم، كريتال وخلافه...إلخ) من إنتاج الورش الإنتاجية بالمجموعة.

ـ التطوير العقارى أو توفير مطور عقارى لإقامة المشروعات الاستثمارية على أراضى النقابة.

ـ تقديم أنظمة تقسيط ميسرة لأعضاء النقابة للحصول على وحدات سكنية، التى تقوم بإنشائها المجموعة أو المنتجات من إنتاج الورش الإنتاجية الخاصة بالمجموعة.

يذكر أن شركة المحمودية تابعة لوزارة الأوقاف، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري والخدمات المتكاملة في السوق المصرية، ولها عدد كبير من المشروعات العقارية مع كثير من الجهات العامة والخاصة في مصر، مثل هيئة الأوقاف ومطار القاهرة ووزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية والجامعة اليابانية وعدد من المحافظات والوحدات المحلية.