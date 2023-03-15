الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

شبانة: انتهاء أزمة أرض أكتوبر نهائيًا بعد توقيع بروتوكول بين «الصحفيين» و«الأوقاف»

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد محمد شبانة وكيل نقابة الصحفيين والمرشح لعضوية المجلس فى انتخابات الجمعة المقبلة، أنه وبعد جهود كبيرة ومتواصلة منذ شهور، نجح كرئيس للجنة الإسكان وبجهود متواصلة مع النقيب ضياء رشوان، في التوصل إلى حل جذرى ونهائي لأرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر وتوقيع بروتوكول تعاون مفصل مع المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف (المحمودية سابقا)، حيث تم التوقيع اليوم بين النقيب ضياء رشوان ممثلا للنقابة ومحمد شبانة وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان، وبين الدكتور شريف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة.

وقال شبانة، إن البروتوكول الموسع بين النقابة والشركة يشمل الكثير من الخدمات غير المسبوقة للزملاء الصحفيين إضافة للشراكة فى بناء أرض نقابة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر كالتالى:

ـ تسويق وإدارة المشروعات لصالح النقابة، ومنها (أرض أكتوبر وأرض الإسكندرية) حيث أن الطرف الثانى شركة متخصصة من ضمن أنشطتها القيام بالاستثمار العقارى، وما يستلزمه من شراء أو بيع أو تقسيم الأراضى وإنشاء المباني واستغلالها أو بيعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير أو التسويق لمشروعاتها أو للغير.

ـ التسويق لأعضاء النقابة منتجات الشركة مثل (أثاث مكتبى أو منزلى، ألومنيوم، كريتال وخلافه...إلخ) من إنتاج الورش الإنتاجية بالمجموعة.

ـ التطوير العقارى أو توفير مطور عقارى لإقامة المشروعات الاستثمارية على أراضى النقابة.

ـ تقديم أنظمة تقسيط ميسرة لأعضاء النقابة للحصول على وحدات سكنية، التى تقوم بإنشائها المجموعة أو المنتجات من إنتاج الورش الإنتاجية الخاصة بالمجموعة.

 

يذكر أن شركة المحمودية تابعة لوزارة الأوقاف، وهي من كبرى شركات التطوير العقاري والخدمات المتكاملة في السوق المصرية، ولها عدد كبير من المشروعات العقارية مع كثير من الجهات العامة والخاصة في مصر، مثل هيئة الأوقاف ومطار القاهرة ووزارة الإسكان وجهاز الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية والجامعة اليابانية وعدد من المحافظات والوحدات المحلية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح فى التجمع الأول

على خُطى أبيه وجده.. مكتبة وهبة تتحدى الدولة وتوزع كتبًا لـ«الإرهابية»

التحريات تكشف سبب تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

رئيس جامعة طنطا يجتمع مع وكلاء الوزارات بالغربية لتعزيز الخدمات المجتمعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية مجيدو".. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومي»