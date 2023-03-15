الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال على معرض «أهلًا رمضان» بمدينة نصر.. ومواطنون: «وفر عليا نص الثمن»

أهلًا رمضان
أهلًا رمضان

شهد معرض "أهلًا رمضان" بمدينة نصر في يومه الأول للجمهور إقبالًا كثيفًا من المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

"الدستور" يرصد في السطور التالية ردود أفعال المواطنين على توافر السلع وتخفيض أسعارها..  

مواطنون عن أهلًا رمضان مدينة نصر

قالت "تهاني السيد" إحدى سكان مدينة نصر، إن أحد جيرانها أخبرها بوجود معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض بالقرب من منزلها، والذي يحتوي على منتجات غذائية بأسعار مخفضة لحماية المواطنين من جشع التجار المحيطين بها.

وتابعت: اتجهت للمعرض لشراء ما أحتاجه وتفاجأت بوجود جميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30٪، إلى جانب وجود ياميش ومكسرات رمضان بفرق أسعار كبير ووفرت مبلغًا كبيرًا من احتياجات رمضان.

وأضافت أنها اشترت ما تحتاجه بنصف المبلغ المحدد لشراء السلع التي تحتاجها خلال الشهر الكريم، وذكرت أن بداخل معرض "أهلًا رمضان" توجد عروض على الأرز والزيت، حيث وصل سعر زجاجة الزيت إلى 35 جنيهًا وسعر كيلو الأرز إلى 14.5 جنيه وأنها تشتريه من الخارج بسعر26 جنيهًا، حيث إن تلك الأسعار غير موجودة بالمحال التجارية.

وتابعت أن المعرض يضم عروضًا خاصة على اللحوم والدواجن والأسماك، موضحة: "المعرض وفر عليا نص ثمن السلع"، مُشيرًة إلى أنها تشتري اللحوم من المعرض بـ180 و190 جنيهًا مقارنة بـ250 جنيهًا في الأسواق".

ولفتت "أميمة" إلى أنها كانت التجربة الأولي لها داخل المعرض وأنها سوف تشتري احتياجاتها منه كل عام وأنه معرض مهم جدًا للمواطنين، لأن السلع متوفرة فيه بشكل كبير والأسعار في متناول الجميع.


وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  قد افتتح مساء أمس المعرض الرئيسى "أهلًا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر على أن يستقبل المعرض اليوم الأربعاء الجمهورية ويأتى معرض "أهلًا رمضان" ضمن 455 شادرًا ومعرضًا تم افتتاحها على مستوى محافظات الجمهورية ‏بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انتشار معارض "أهلًا ‏رمضان".

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