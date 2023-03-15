وزير الدفاع الأمريكي: 9 دول تقرر إمداد أوكرانيا بـ 150 دبابة ألمانية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن تعهد 9 دول من حلف الناتو بإمداد أوكرانيا بـ 150 دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد – 2".

وخلال اجتماع عبر الإنترنت قال لوين أن تحالف الدول التي تمد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد -2" آخذ بالنمو، وأن 9 دول من تحالف "الدبابات" تعهدت بإمداد كييف بأكثر من 150 دبابة.

وأشار أوستن، إلى أن عدد الدول التي تقدم الدعم العسكري لأوكرانيا وتحديدا الدبابات، وأنظمة الدفاع الجوي، آخذة بالازدياد.

وتابع أوستن: "نحن الآن في لحظة حاسمة في مسار نضال أوكرانيا من أجل الحرية، ويتوجب علينا جميعا أن نظهر تصميما ووحدة دائمين، وهذا يعني الوفاء بالتزاماتنا على نطاق واسع وفي أقصر وقت ممكن".

ودعا أوستن لرفع كميات الأسلحة والذخائر التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا، ورفع الإنتاج العسكري، لمصانع الأسلحة، لتلبية هذا الهدف.

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أستون، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معربًا عن قلق الإدارة الأمريكية من أنشطة إيران التي تسعى لزعزعة الاستقرار، بحسب “سكاي نيوز”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي إن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس الماضي ، فقد التقى وزير الدفاع لويد جيه أوستن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة.

وقدم “لوستن” تحديثات عن الحرب العدوانية الروسية غير المبررة ضد أوكرانيا، وعواقبها على الاقتصاد العالمي والتهديد الذي يشكله هذا الصراع على النظام الدولي القائم على القواعد.

وسلط الوزير الضوء على تضامن الولايات المتحدة مع مصر في مواجهة المصاعب الاقتصادية التي سببتها حرب روسيا الوحشية وغير المبررة.