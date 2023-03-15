الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ارتكبوا 4 وقائع.. التحقيق مع عصابة سرقة المساكن ببولاق

عصابة
عصابة

تجري النيابة العامة ببولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق مع  تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحقيقات عن اعترافات المتهمين وأنهم ارتكبوا 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية"  وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

انتهاء تدريب معلمي «الـ30 ألف معلم» غدا.. واستلام العمل منتصف الأسبوع المقبل

اعترافات سارق فيلا محمد صلاح: «مهجورة فاستعنت بصديقى»

حبس المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح فى التجمع الأول

على خُطى أبيه وجده.. مكتبة وهبة تتحدى الدولة وتوزع كتبًا لـ«الإرهابية»

التحريات تكشف سبب تصادم سيارتين أعلى الطريق الأوسطي

رئيس جامعة طنطا يجتمع مع وكلاء الوزارات بالغربية لتعزيز الخدمات المجتمعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بكتب وزارة التربية والتعليم يتعلم الأطفال حقوق الإنسان

لواء. محسن الفحام

القاعدة وزعيمها الجديد

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «4»

جلال حمام

وادى السيليكون ضحية الفيدرالى الأمريكى

صفوت البياضي

مفهوم الأزمات فى العلاقات الدولية

جمال-أسعد

التدين والفن

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية مجيدو".. هل تسلل عنصر من حزب الله إلى داخل إسرائيل؟

زيارة إلى إيطاليا ثم ألمانيا.. ماذا يريد بنيامين نتنياهو من أوروبا؟

نتنياهو يقرر اختصار زيارته إلى ألمانيا بعد مشاورات حول «الأمن القومي»