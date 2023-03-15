ارتكبوا 4 وقائع.. التحقيق مع عصابة سرقة المساكن ببولاق

تجري النيابة العامة ببولاق أبو العلا الجزئية، التحقيق مع تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهم الإجرامي.

وكشفت التحقيقات عن اعترافات المتهمين وأنهم ارتكبوا 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئ النية" وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.