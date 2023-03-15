لجنة حماية الطفل تتعامل مع 284 بلاغًا وتشارك في الندوات والقوافل بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة بتكثيف ومواصلة مجهوداتها لتعزيز وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال والتمييز، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ كافة البرامج والإستراتيجيات التي تكفل حقوق أطفال مصر فى النماء والأمان والمشاركة الإيجابية.

وتنفيذًا لذلك تعاملت اللجنة العامة لحماية الطفولة مع 108 بلاغات طفل في خطر محدق و8 بلاغات خطر جسيم و52 بلاغ خطر متوسط؛ بإجمالي 197 طفلًا وتم التعامل مع كافة البلاغات بشكل فوري، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في 76 قضية وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلَا عن استقبال والتعامل مع 87 بلاغًا طفل معرض للخطر وتقديم كافة الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

وعلى مستوى اللجان الفرعية تم عقد 10 اجتماعات للجان الفرعية بأحياء الإسكندرية ومركز ومدينة برج العرب بحضور كافة أعضائها من الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة كافة حالات الأطفال المعرضين للخطر المحدق وعمل دراسة حالة لهم من شأنها إزالة الخطر الواقع على الطفل.

وقد نفذت الوحدة الفرعية بحي وسط بتنفيذ ندوتين بمنطقة الحضرة الجديدة لـ60 فرد من أولياء الأمور وندوة بقرية أبيس الثامنة لعدد 150 من أهالي القرية، كما نفذت الوحدة الفرعية بحي العامرية أول مبادرة عام دراسي بدون تسريب وبدون عنف استهدفت 26 طفل بمدرسة أم سلمة، ونفذ حي المنتزة ثان فعاليات برنامج (بساطة لدعم الأقران) وتم تكريم الطالبات الذين اجتازوا البرنامج وذلك بديوان عام الحي واستهدف البرنامج 37 طفلًا في المرحلة العمرية 12 : 16 سنة، كما نظم الحي قافلة شاملة بمقر مؤسسة سواعدنا الخيرية بطوسون بالتعاون مع الجهات المختصة والمجتمع المدني وتم الكشف على 147 حالة.

وشاركت لجنة حماية الطفل بحي العجمي في القافلة الطبية التي تمت في مسجد الكريم - جمعية خليك إيجابي- جمعية منشية العلما- جمعية أبناء أهالي العامرية واستهدفت عدد 100 طفل، أما فيما يخص حي الجمرك فقد شاركت الوحدة الفرعية بالحي في ندوتين بمركز النيل للإعلام بحضور الشيخ إبراهيم الجمل عن الإرشاد الأسري والتربية الإيجابية استهدفت 90 فردًا.

وتم إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوائر الحكي – دوي) بشأن تنفيذ فعاليات المبادرة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي في مدارس المرحلة الإعدادية والتي تهدف إلى تنظيم دوائر الحكي بين الطالبات لتعزيز محور الأمان الإلكتروني والتعلم الرقمي بالإضافة إلي تنظيم نوادي مشاهدة للفتيات وتم تنفيذها بأحياء منتزه أول المنتزه ثان وحي شرق والعجمي وحي غرب ووسط.

وفي إطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوائر الحكي – دوي) استهدف حي منتزه أول 150 طالبة ومنتزه ثان 160 طالبة و استهدف حي شرق 150 طالبة، كما استهدف حي وسط 160 طالبة وحي العجمي استهدف 70 طالبة أما حي غرب استهدف 100 طالبة.



جاء ذلك بحضور أمل عادل حسام الدين رئيس الوحدة العامة للجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة، وأعضاء اللجان الفرعية ومسئولي الجهات الحكومية من التعليم والصحة والتضامن ومنظمات المجتمع المدني.

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