الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يحدد موعد المران الأول في الجزائر استعدادًا لمواجهة بلوزداد

الزمالك
الزمالك

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول في الجزائر في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد ٥ يوليو القريب من فندق إقامة البعثة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأبيض وصلت إلى الجزائر في ساعة مبكرة من صباح اليوم استعدادًا لخوض مباراة شباب بلوزداد المرتقبة.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني -  حسام عبد المجيد – محمود شبانة - محمد طارق  –أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" - مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اليوم الأربعاء أولى تدريباته بالجزائر  استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

الزمالك في 4 جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال حقق فوز وحيد، بعد الخسارة في اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" في ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جواره فرق الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

الزمالك الجزائر نادي الزمالك شباب بلوزداد الجزائري بلوزداد

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