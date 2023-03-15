الدقهلية: 14 مخالفة في حملة تفتيشية على المحال بنبروه

قاد عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، حملة للتفتيش على محلات جزارة وأسماك وفسيخ ومنافذ بيع بمدينة نبروه.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضرًا شملت عدم وجود ترخيص وذبح خارج المجزر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.

وضمت الحملة مسؤولي إدارة الطب البيطري وإدارة التموين والإدارة الصحية والتفتيش المالي والمتابعة والشئون القانونية برئاسة المركز.

وأكد المهندس محمد البسيوني، أن لجان التفتيش على منافذ البيع ومحلات السلع الغذائية مستمرة دوريًا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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