الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة معتز مطر و4 آخرين لجلسة 10 إبريل

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة معتز مطر و4 آخرين في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 10 إبريل المقبل؛ لندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وللاستعداد للمرافعة وأمرت المحكمة بتغريم المحامي الموكل خمسين جنيها لعدم حضوره الجلسة بعذر مقبول. 

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

ووجّه للمتهمين العديد من التهم منها تولي المتهم الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومقاومة رجال السلطة العامة، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة ووضع برامج تدريبية لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.

مصالح البلاد حضور تنظيم عناصر المجموعات المسلحة برامج تدريبية قيادات الإخوان مؤسسات الدولة

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وائل لطفي

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