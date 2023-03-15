«القومي للإعاقة» يشارك بالخطة التنفيذية لتنمية الطفولة المبكرة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة

حرص المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ خطط الدولة المصرية والالتزام لتوفير الرعاية لكافة الأطفال.

وقد أبدت الدكتورة داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس أثناء اللقاء شكر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للمجلس القومي للطفولة والأمومة ووجهت شكرها للمهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة على اهتمامها بإدراج مكون الإعاقة داخل إطار الخطة التنفيذية لتنمية الطفولة المبكرة.

وصرحت أن المجلس يرحب بكافة أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية لصالح تمكين ودمج ذوي الإعاقة وخاصة الأطفال والنساء، حيث نصت المادة (80) من الدستور لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.

وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

كما تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة حماية للأطفال من ذوي الإعاقة فقد تضمنت المادة الرابعة منه على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم"، كما أولى هذا القانون اهتماماً خاصاً بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في الباب الثالث منه في المواد من 10 إلى 17، كما اهتم القانون المصري بالطفل ذو الإعاقة وأفرد له الباب السادس من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2008.

وكذا انضمت مصر إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989، والتي أقرت حقوق الطفل ذو الإعاقة في مادتها رقم (23) ويسعى المجلس لتفعيل وتطبيق هذه التشريعات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وكان من بين التعليقات والملاحظات التي أضافها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة باللقاء: