الأربعاء 15 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المنوفية تستعد للمنافسة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

دكتور أحمد فرج القاصد
دكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية

تسعى جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة للمنافسة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة حيث عقد صباح اليوم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً باللجنة المكلفة بدراسة وتنفيذ معايير مشاركة الجامعة في المسابقة والذي تناول مناقشة العديد من المحاور الرئيسية والفرعية للمسابقة.

شدد القاصد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المسابقة ودراسة خطة الاستدامة وتوافقها مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقات الدولية ووضع المعايير اللازمة والوافية للتعامل مع الأوبئة والجوائح والمفاهيم الأساسية للحفاظ على البيئة والاستدامة والبنية التحتية للجامعة هذا الي جانب الاهتمام بمعايير التعلم والبحث العلمي ومعايير الطاقة والتبدل المناخي وإدارة المياه والمخلفات وتطبيق مفاهيم المباني الخضراء.

ومن جانبه وجه شرف بتنفيذ نظم الحوكمة والنظم الإدارية التي تخدم الاستدامة ومتابعة تنفيذ سياساتها في مكاتب التنمية والمكاتب الخضراء ودراسة عدد المقررات المتعلقة بالبيئة وحصر المنح الدراسية والبحثية المتعلقة بها والمشروعات التطبيقية المعنية بقضايا التغيرات المناخية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر الخاصة بها. 

اتفاقا استمرار أساسية استمر الالتزام بالجدول الزمني الأساسية

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وائل لطفي

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