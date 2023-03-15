أخبار الظهيرة| الرئيس يتفقد مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية.. وتعليمات مهمة لحجاج القرعة

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول عدد من الأخبار المتنوعة في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والسياسية والرياضية، والتي ترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

الرئيس السيسي يتفقد مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لمجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مجمع الأسمدة الأزوتية.

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رمضان 2023| محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصيته في «جعفر العمدة»

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل شخصيته فى مسلسل «جعفر العمدة» المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة «dmc» في رمضان المقبل، قائلًا: "جعفر العمدة من أهم صفاته أنه شخص يعترف بأخطائه.

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«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة بداية من الغد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، مؤكدة أن البلاد ستشهد اليوم تحسنًا في الأحوال الجوية عن الأيام الماضية.

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«الداخلية» تشدد على حجاج القرعة الالتزام وسداد الرسوم

شددت وزارة الداخلية، على الفائزين بحج القرعة لهذا العام على الالتزام بما يُستجد من أى اشتراطات أو ضوابط صحية يطلبها الجانب السعودى، وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية.

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الذهب يتراجع عالميًا مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، نتيجة ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعًا.

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4 تعليمات مهمة لواضعي أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى أولى خطوات وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023.

وكشفت مصادر بالوزارة أن المركز القومى للامتحانات يعمل على وضع الأسئلة حاليًا.

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