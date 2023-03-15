الذهب يتراجع عالميًا مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، نتيجة ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية، بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعًا.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة.

وخسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة مسجلة 1905.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى، وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر فائدته الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ومرة أخرى في مايو، بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في الولايات المتحدة ظل مرتفعا في فبراير، ومع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 21.67 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 981.69 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1496.61 دولار.