الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023| محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصيته في «جعفر العمدة»

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل شخصيته فى مسلسل «جعفر العمدة» المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة «dmc» في رمضان المقبل، قائلًا: "جعفر العمدة من أهم صفاته أنه شخص يعترف بأخطائه ورث صفات  كثيرة من والده وهو من الشخصيات الفنية التى احبتتها من الوهلةالأولى.

محمد رمضان: شخصية «جعفر» استفزتني

وتابع رمضان خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج «مساء dmc» أكثر ما جذبنى لتقديم شخصية جعفر العمدة أنها شخصية أكبر من عمرى الحقيقي بحوالى 20 عام، وهو تحدي كبير لي أن أظهر للجمهور بشخصية عمرها 55 عامًا، وهذا مادفعني على الموافقة لأن الشخصية استفزتني فنيًا.

كما كشف الفنان محمد رمضان التشابه بينه وبين شخصية «جعفر العمدة» التى يظهر بها خلال أحداث المسلسل، قائلًا: "جعفر العمدة أحببته من الوهلة الأولى ولمست التشابة الكبير بينه وبين شخصيتى فى الحقيقة، واوعد جمهورى بعمل درامى دسم ملئ بالأحداث المثيرة و الدراما الهادفه الممتعة".

«خُطف نجله وقُتل الآخر».. تفاصيل قصة مسلسل «جعفر العمدة»

«من ست الحبايب للزوجة الفرفوشة».. محمد رمضان يكشف شخصيات نجوم «جعفر العمدة»

محمد رمضان يكشف سر زيجاته المتعددة بـ«جعفر العمدة».. وأحب الألقاب له

محمد رمضان يكشف عن التحدى الأكبر فى شخصية «جعفر العمدة» وتفاصيلها

تشابه شخصية محمد رمضان وجعفر العمدة

وتابع: أكبر تشابه بينى وبين شخصية جعفر العمدة هو ضعفه أمام والدته، يقف مثل الجبل أمام أي شخص لكن عند والدته يكون ضعيف جدًا وانا مثله تماما في الحقيقه والدتي نقطة ضعفي في الحياة.

وتدور قصة وأحداث مسلسل “جعفر العمدة” والذي كان يحمل اسم “العمدة” في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع بين بطل العمل محمد رمضان والفنان منذر رياحنة، ويمتلك محمد رمضان الذي يظهر بشخصية “جعفر” مجموعة شركات للمقاولات، ومتزوج بـ4 سيدات وهن كل من الفنانة مي كساب، والفنانة منة فضالي، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة زينة، ويبحث محمد رمضان خلال الأحداث عن نجله المختطف.

مسلسلات رمضان 2023 رمضان 2023 مسلسلات رمضان محمد رمضان جعفر العمدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالمقطم

سيارة مسرعة تُنهى حياة شاب على الطريق بمصر الجديدة

22 مارس.. آخر موعد التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن

مصرع وإصابة 5 فى تصادم بالشرقية

5 مصابين فى تصادم 3 سيارات على طريق زهراء المعادى

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟