رمضان 2023| محمد رمضان يكشف تفاصيل شخصيته في «جعفر العمدة»

كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل شخصيته فى مسلسل «جعفر العمدة» المقرر عرضه حصريًا على شاشة قناة «dmc» في رمضان المقبل، قائلًا: "جعفر العمدة من أهم صفاته أنه شخص يعترف بأخطائه ورث صفات كثيرة من والده وهو من الشخصيات الفنية التى احبتتها من الوهلةالأولى.

محمد رمضان: شخصية «جعفر» استفزتني

وتابع رمضان خلال لقائه مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج «مساء dmc» أكثر ما جذبنى لتقديم شخصية جعفر العمدة أنها شخصية أكبر من عمرى الحقيقي بحوالى 20 عام، وهو تحدي كبير لي أن أظهر للجمهور بشخصية عمرها 55 عامًا، وهذا مادفعني على الموافقة لأن الشخصية استفزتني فنيًا.

كما كشف الفنان محمد رمضان التشابه بينه وبين شخصية «جعفر العمدة» التى يظهر بها خلال أحداث المسلسل، قائلًا: "جعفر العمدة أحببته من الوهلة الأولى ولمست التشابة الكبير بينه وبين شخصيتى فى الحقيقة، واوعد جمهورى بعمل درامى دسم ملئ بالأحداث المثيرة و الدراما الهادفه الممتعة".

تشابه شخصية محمد رمضان وجعفر العمدة

وتابع: أكبر تشابه بينى وبين شخصية جعفر العمدة هو ضعفه أمام والدته، يقف مثل الجبل أمام أي شخص لكن عند والدته يكون ضعيف جدًا وانا مثله تماما في الحقيقه والدتي نقطة ضعفي في الحياة.

وتدور قصة وأحداث مسلسل “جعفر العمدة” والذي كان يحمل اسم “العمدة” في إطار من الدراما الشعبية الاجتماعية وتعتمد أحداثها على صراع بين بطل العمل محمد رمضان والفنان منذر رياحنة، ويمتلك محمد رمضان الذي يظهر بشخصية “جعفر” مجموعة شركات للمقاولات، ومتزوج بـ4 سيدات وهن كل من الفنانة مي كساب، والفنانة منة فضالي، والفنانة إيمان العاصي، والفنانة زينة، ويبحث محمد رمضان خلال الأحداث عن نجله المختطف.