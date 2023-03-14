الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد رمضان يكشف سر زيجاته المتعددة بـ«جعفر العمدة».. وأحب الألقاب له

محمد رمضان
محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إنه حريص دائمًا على إسعاد جمهوره، وطوال الوقت يرى كيف يتخطى نجاحاته السابقة، مؤكدًا أن نجاح “الأسطورة” كان تحدي لنجاح ابن الحلال، ونسر الصعيد، أخرجه من البطل الشعبي لضابط الشرطة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه حقق نجاحًا كبيرًا مع المخرج محمد سامي، وأنه في حالة تحدي جديدة، ولكنه يثق في الله أن مسلسل "جعفر العمدة" سيتخطى نجاح الأسطورة ونسر الصعيد.

وأكد محمد رمضان أن أقرب الألقاب له، هو "محمد رمضان"، لأنه هو اسمه واسم والده، لافتا إلى أن كل الشخصيات التي قدمها فخور بها.

شخصية محمد رمضان بالمسلسل

وأوضح أن شخصية جعفر العمدة، دائمًا مليئة بالضغوط ولكنه لا يُشعر من حوله بها، وهو متعدد الزوجات وهي من ضمن العادات الموروثة عن والده لأن كل شخص يأخذ إرثًا معينًا، ومن ضمن زوجاته واحدة سيحبها كثيرًا وسيظهر ذلك خلال العمل، مشيرًا إلى أن إحدى زوجاته فيها صفة لا يحبها، وأخرى فهمها بطيء.

محمد رمضان جعفر العمدة متعدد الزوجات زوجاته الألقاب المخرج محمد سامى نجاح الأسطورة

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