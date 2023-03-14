محمد رمضان يكشف عن التحدى الأكبر فى شخصية «جعفر العمدة» وتفاصيلها

كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل عن مسلسل "جعفر العمدة"، والذي يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وأسرارا عن الشخصية للمرة الأولى.

وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها شخصية مصرية أصيلة، تنتمي لحي السيدة زينب، لديه انتماء ولم يخرج عن جلباب والده والمنطقة، ولديه صفات عظيمة وكذلك أخطاء بشرية لأن الكمال لله وحده.

شخص يعترف بأخطائه

وأضاف، أن شخصية جعفر العمدة يتدارك أخطاءه ويعترف بها، مؤكدًا أنها شخصية أحبها كثيرًا.

وأكد أن التحدي الأكبر له كان تجسيد شخصية أكبر منه بـ 20 عامًا وهذا تحد كبير حتى يصدق الجمهور أداءه، وهذا أكثر ما استفزه ليقدم شخصية تبلغ من العمر 55 عامًا بما فيها من تفاصيل وحركة، لأن الشخصية تختلف عن أداء الشاب وحركته.