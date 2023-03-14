الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«من ست الحبايب للزوجة الفرفوشة».. محمد رمضان يكشف شخصيات نجوم «جعفر العمدة»

محمد رمضان ومحمد
محمد رمضان ومحمد سامى

كشف الفنان محمد رمضان، تفاصيل شخصيات النجوم المشاركين معه في مسلسل "جعفر العمدة"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

تفاصيل شخصيات النجوم

وقال محمد رمضان، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن الفنانة هالة صدقي، تقدم والدته "صفية" “ست الحبايب”، لافتا إلى أنها من الطبقة الارستقراطية الشعبية فهي ابنة تاجر عطور كبير وذات أصل.

أما الفنانة زينة، فقال محمد رمضان: "زينة الحب كله هي حب جعفر وأشكرها على وجودها وإن شاء الله تكون عند حسن ظن الجمهور".

وتابع: "مي كساب أول جوازة وأطيب قلب"، مشيرًا إلى أن الفنانة إيمان العاصي: "أول حب بنت الجيران والقدر شاء أن يكون هناك حاجز وهو كره عائلتها لزوجها وهو شيء قاسي على البنت لأنها تكون بين نارين وهي اختارت زوجها".

وأردف: "منة فضالي أخف دم في البنات وهي الزوجة الفرفوشة، وهي ممثلة عظيمة وسعيد بالعمل معها واعتقد أن هناك جانب آخر ستكشف عنه رغم تقديمها العديد من الأدوار".

وعن شخصية أحمد داش، قال: "شاب يرى نفسه في جعفر طوال الوقت ويرى أن لديه صفات أكبر من سنة فهو مكافح ولديه كبرياء، وسيكون معي في عيد الفطر في فيلم "هارلي".

محمد سامي أخ لم تلده أمي

أما المخرج محمد سامي، فقال عنه: "رابع عمل يجمعنا معًا، وقدمنا أعمالًا موسيقية، وهو شقيقي، الذي لم تلده أمي، وأفهمه بشكل سريع جدًا ونستمتع بالعمل معًا كما أن الكيمياء بيننا حلوة واستمتعت بتوجيهاته وأتمنى أن يستمتع بالعمل معي".

محمد رمضان مسلسل جعفر العمدة شخصيات النجوم ست الحبايب منة فضالي أحمد داش

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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