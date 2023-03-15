الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء ندوة تكريم مدير التصوير محمود عبدالسميع بمهرجان الإسماعيلية الدولي (صور)

صورة من الندوة
صورة من الندوة

بدأت قبل قليل، ندوة تكريم مدير التصوير السينمائي محمود عبدالسميع، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي انطلق مساء أمس الثلاثاء.

ويناقش خلال الندوة كتاب «محمود عبد السعيد مقاتل بالكاميرا» للناقد أسامة عبدالفتاح، وتدير الندوة الناقدة السينمائية ماجدة موريس.

وأعرب مدير التصوير السينمائي، عن سعادته بتكريم إدارة مهرجان الإسماعيلية له في الدورة الـ 24، خلال حفل الافتتاح الذي أُقيم أمس بقصر ثقافة الإسماعيلية بحضور كل من الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ونائب محافظ الإسماعيلية المهندس أحمد عصام، الذي يحضر نيابة عن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

كما يحضر أيضًا الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمونتيرة منار حسني، رئيس المركز القومي للسينما، ورئيس المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا، وعددٌ كبير من صنّاع السينما التسجيلية والقصيرة من داخل وخارج مصر.

ويشارك في مهرجان الإسماعيلية هذا العام نحو 123 فيلمًا من 50 دولة منهم 16 فيلمًا تسجيليًا طويلًا، و14 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا، و20 فيلمًا روائيًا قصيرًا، و18 فيلمًا تحريكيًا، و17 فيلمًا من أفلام الطلبة، كما يُعرض 4 أفلامًا للمكرمين، و5 أفلامًا ضمن برنامج الأفلام العابرة للنوع أيضًا، ويعرض 17 فيلمًا في برنامج الأفلام القصيرة جدًا، و4 أفلامًا في برنامج أفلام البورتريه، بالإضافة لفيلمين خارج المسابقة أيضًا يحتفي المهرجان بالسينما الألمانية ضيف شرف هذه الدورة من خلال عرض 6 أفلام. 

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المونتيرة منار حسني المركز القومي للسينما الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس المركز القومي للسينما مهرجان الاسماعيلية الدولي مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام مهرجان الاسماعيلية الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة

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