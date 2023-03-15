الأربعاء 15 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى العثور على جثة شاب بشوارع أسيوط

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بأسيوط التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب ملقاة بشارع الجمهورية بجوار كنيسة الأنبا بيشوي.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والكشف الطبي على الجثة لمعرفة أسباب الوفاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا يفيد بورود بلاغ من النجدة بعثور الأهالي على جثة شاب ملقاة بجوار كنيسة الأنبا بيشوي بشارع الجمهورية بمدينة صدفا.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة لشاب يدعى "أحمد. ش"، 25 عاماً، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.

العثور على جثة شاب العثور على جثة اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط شوارع اسيوط شارع الجمهوريه مركز شرطة صدفا مدير أمن أسيوط

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