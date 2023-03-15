الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير روسيا لدى واشنطن: وجود مسيرة أمريكية فى البحر الأسود عمل استفزازاى

سفير روسيا لدى واشنطن
سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف

قال سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، ان وجود مسيرة أميركية في البحر الأسود عمل استفزازي، حسب ما أفادته قناة العربية نيوز.

 

وأكد انطونوف بأن المقاتلات الروسية لم تستخدم أسلحة لمواجهة المسيرة الأميركية.

 

أعلنت القيادة الأمريكية عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة  تستخدم لاغراض تجسيسية من نوع ريبر تابعة له، فوق البحر الاسود أمريكية فوق المياه الدولية.  


واستدعت وزارة الخارجية الامريكية، السفير الروسي لدى واشنطن اثر حادث تصام بين مقاتلة روسية وطائرة استطلاع تجسس مسيرة امريكية حسبما افاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.

 

 

سفير روسيا واشنطن عمل اسفزازي مسيرة امريكية

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