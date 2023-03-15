سفير روسيا لدى واشنطن: وجود مسيرة أمريكية فى البحر الأسود عمل استفزازاى

قال سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، ان وجود مسيرة أميركية في البحر الأسود عمل استفزازي، حسب ما أفادته قناة العربية نيوز.

وأكد انطونوف بأن المقاتلات الروسية لم تستخدم أسلحة لمواجهة المسيرة الأميركية.

أعلنت القيادة الأمريكية عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية بمسيرة تستخدم لاغراض تجسيسية من نوع ريبر تابعة له، فوق البحر الاسود أمريكية فوق المياه الدولية.



واستدعت وزارة الخارجية الامريكية، السفير الروسي لدى واشنطن اثر حادث تصام بين مقاتلة روسية وطائرة استطلاع تجسس مسيرة امريكية حسبما افاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية.