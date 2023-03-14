الأربعاء 15 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أول مسلسل «ثلاثي الأبعاد» عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ «المحمية»

مسلسل المحمية
مسلسل المحمية

تأكيدًا على توجه "المتحدة للخدمات الإعلامية" لبناء وتطوير شخصية الطفل المصري، لم تكتف الشركة بعرض مسلسل "رسوم متحركة" واحد موجه للأطفال، بل حرصت على عرض أول عمل "ثلاثي الأبعاد" وهو مسلسل "المحمية" من إنتاج "هاشتاج".

وتعرض قناة "الحياة" فى رمضان المقبل، المسلسل الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقى حول سكان المحمية: (فرح وحمزة) حفيدى حارس المحمية. 

وتتعرض المحمية لخطر، ويستطيع فرح وحمزة أن يتغلبا عليه بطرق ذكية وابتكارية، وتحمل الحلقات الكثير من المغامرات داخل المحمية، وتعرف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها وأهمية الحفاظ على البيئة، وكيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة أهدافهم.

المسلسل مكون 30 حلقة ومدة الحلقة 15 دقيقة، بطولة أصوات: زياد الجندى فى دور حمزة، ولمى هانى بدور فرح، ويلعب دور الجد أحمد خالد الشرقاوى، أما شخصية الصياد فهو جهاد أبو العينين، ويلعب جلال الهجرسى دور حكيم، وهانى عبد الحى فى دور بيبو، بمشاركة نيفين محمود، وآلاء جاويش، وأسامة فوزى، وإياد الجندى، وعمرو عصام، وتغريد النجار، وهند كامل ومحمد عزيزى في شخصية "شارك" الشرير، ومعتز الشاذلى.
ويقول أحمد مهدى مخرج "المحمية" إن "العمل يتحدث عن توعية الأطفال بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الأسماك من الانقراض"، مشيرًا إلى أنه "انتهى من تسجيل الحلقات وحاليًا في مرحلة المونتاج استعداد لعرضه في موسم رمضان المقبل".

مسلسل "المحمية" من إخراج أحمد مهدى وحسين مجدى وسيناريو وحوار باسل مجدي، وإنتاج "هاشتاج" عصام السقا، وإشراف عام إسلام عبد الحكيم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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